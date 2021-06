Bộ trưởng Bộ Y tế: Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử!

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Chúng ta phải đảm bảo toàn bộ quy trình về chuyên môn từ vận chuyển, bảo quản đến tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin lớn nhất trong lịch sử và tiêm là phải an toàn.

Chiều ngày 15/6, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

Tham gia cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cùng lãnh đạo các Tổng Cục/ Cục/Vụ/Viện liên quan của Bộ Y tế/Bộ Quốc phòng/Bộ Công an/ Bộ Thông tin truyền thông/ Bộ Giao thông vận tải…

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc Ảnh: Trần Minh

Quân đội tham gia bảo quản, vận chuyển vắc xin

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lần này là chiến dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua Bộ Y tế đã hết sức nỗ lực cố gắng tìm kiếm, trao đổi, đàm phán để có các nguồn vắc xin phòng COVID-19 nhập khẩu và đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước. Tuy nhiên Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm vắc xin từ các nguồn cung ứng trên toàn cầu để đạt mục tiêu 150 triệu liều vắc xin như Nghị quyết 21 của Chính phủ.

“Khác với các lần trước, ở chiến dịch tiêm chủng này chúng ta đã có kinh nghiệm triển khai tiêm chủng theo chiến dịch. Gần đây nhất, Việt Nam đã tổ chức thành công chiến dịch tiêm chủng 23 triệu liều vắc xin sởi - rubella cho trẻ em. Tuy nhiên, do quy mô của chiến dịch này lớn hơn nhiều nên đòi hỏi có sự tham gia của các bộ, ngành” – GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh và thông tin toàn bộ tất cả các lực lượng đều vào cuộc để vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và tiêm chủng.

“Chúng ta sẽ thiết lập 8 kho bảo quản, trong đó 1 kho tại Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô và 7 kho tại 7 Quân khu trong toàn quốc để khi vắc xin về sân bay là ngay lập tức vận chuyển về các kho này bảo quản. Các kho đều phải đạt Tiêu chuẩn thực hành bảo quản tốt (GSP), từ đó các xe lạnh vận chuyển vắc xin toả đi các điểm tiêm chủng trên toàn quốc”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Tư lệnh ngành Y tế lưu ý, ngay từ bây giờ cần thiết lập rất nhanh các kho này, rà soát, kiểm tra lại các yếu tố liên quan đến hậu cần, vật chất, hệ thống dây chuyền lạnh, máy phát điện để bổ sung, khắc phục ngay những yếu tố chưa đủ điều kiện nhằm đảm bảo các tiêu chí về bảo quản vắc xin an toàn, tránh các tình huống không mong muốn xảy ra.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào chiến dịch tiêm chủng

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tất cả các điểm tiêm chủng lần này hình thành mạng lưới tiêm chủng trực tuyến, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin sẽ công khai các thông tin về số lượng người tiêm, số lượng liều vắc xin được sử dụng. Tất cả đều được kiểm soát toàn bộ.

Để làm điều này, theo Bộ trưởng phải đẩy nhanh áp dụng sổ sức khoẻ điện tử, đăng ký tiêm chủng qua app và qua tin nhắn. Mỗi người dân khi nhận được nhắn tin mời đăng ký tiêm thì có tin nhắn phản hồi, để làm sao khi vắc xin về thì sẽ có tin nhắn mời người dân đi tiêm. Điều này có nghĩa là mọi thông tin về tiêm chủng phải thể hiện trên hệ thống điều hành tiêm chủng online.

“Người dân sẽ biết mình đến điểm tiêm chủng nào tiêm. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho người đăng ký thời gian tiêm và điểm tiêm. Khi đến tiêm, sẽ check mã QR code và qua khám sàng lọc sẽ điền thông tin vào trường ứng dụng có sẵn. Khi đạt yêu cầu về sức khoẻ thì tiêm và điền vào mục đã tiêm chủng. Như vậy sẽ tiến đến quản lý hồ sơ “hộ chiếu vắc xin” dễ dàng.

Sau tiêm hệ thống sẽ nhắc 2 tiếng/lần theo dõi phản ứng sau tiêm chặt chẽ để người tiêm biết. Đối với những người không dùng điện thoại smartphone, sẽ có đầu số tổng đài nhắn những thông tin cụ thể liên quan đến tiêm chủng”- Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Quan điểm của Bộ Y tế là “tiêm đến đâu an toàn đến đó” Ảnh:Trần Minh

Mặc dù vậy, do hệ thống y tế cơ sở còn yếu về công nghệ thông tin nên Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các doanh nghiệp công nghệ thông tin thiết lập nên hệ thống điều hành tiêm chủng online.

Một điểm mới của chiến dịch tiêm chủng lần này được Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ là việc tổ chức tiêm tại các điểm tiêm sẽ được kiểm soát chặt chẽ trên hệ thống điều hành tiêm chủng online thay vì trước đây giao cho các đơn vị quản lý.

“Khoảng 15.000 điểm tiêm chủng đã có nhân lực, tài khoản sẽ cập nhật và đưa lên bản đồ tiêm chủng, công khai với toàn dân về quy trình tiêm chủng, số liều vắc xin đã sử dụng, số người đượcc tiêm”- GS.TS Nguyễn Thanh Long nói.

Quán triệt tinh thần “tiêm chủng đến đâu an toàn đến đó”

Cũng theo người đứng đầu ngành y tế, toàn bộ quy trình tiêm đã được rà soát lại để làm sao cắt ngắn, nhưng vẫn tuân thủ đảm bảo an toàn. “Quan điểm của Bộ Y tế là “tiêm đến đâu an toàn đến đó”. Cùng với đó, Ban chỉ đạo An toàn tiêm chủng Quốc gia phải làm việc trực tuyến 24/7 để có thể chỉ đạo, giám sát trực tuyến tiêm chủng an toàn. Đồng thời, chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường tập huấn nhiều lần cho toàn tuyến hệ thống y tế, kể cả công lập và tư nhân, đặc biệt là y tế cơ sở” - Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ.

Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Sở Chỉ huy của chiến dịch tiêm chủng lần này đặt tại Bộ Quốc phòng do một đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân làm chỉ huy, có sự tham gia của các Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải...

Đối với hệ thống y tế quốc phòng và công an, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục tập huấn toàn tuyến về tiêm chủng và tiêm chủng an toàn, riêng lực lượng quân đội tập huấn thêm về quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin.

Đối với các bộ, ngành liên quan khác, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu mối theo đúng mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long hoan nghênh các bộ, ngành liên quan đã rất có trách nhiệm tham gia và cố gắng để có thể hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của chiến dịch tiêm chủng vắc xin lớn nhất lịch sử tiêm chủng ở nước ta. Đây là nhiệm vụ chuyên môn nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị.

“Chúng ta phải đảm bảo toàn bộ quy trình chuyên môn từ vận chuyển, bảo quản đến tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19, và tiêm là phải an toàn”- Bộ trưởng nhắc lại đồng thời tin tưởng: Với cách thức triển khai như thế này và có sự phối hợp chặt chẽ, chúng ta sẽ triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng lần này.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng Ảnh: Trần Minh

Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế và các bộ ngành trong chiến dịch tiêm chủng lần này Liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lần này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng thông tin: Hiện nay dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị trực thuộc Bộ cùng các doah nghiệp công nghệ đang nỗ lực để hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ trong tiêm chủng. “Sau khi có bản kế hoạch chi tiết, 3 ngày sau sẽ có bản chạy thử, sau đó Bộ Y tế góp ý và sau 3 ngày nữa sẽ hoàn thiện bản cuối để có thể hoạt động. Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế và các bộ ngành trong chiến dịch tiêm chủng lần này” - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.

Theo Thái Bình/SK&ĐS