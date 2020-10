Bộ Y tế công bố 65 đơn vị được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế cho biết, tính đến 8/10, số cơ sở được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp là 65 đơn vị.

Trong đó, các đơn vị do Bộ Y tế công bố là 20 đơn vị; các đơn vị do Bộ ngành công bố là 01 đơn vị; các đơn vị do Sở Y tế công bố là 44 đơn vị.

Theo các chuyên gia, bệnh nghề nghiệp là những bệnh lý mang đặc trưng của nghề nghiệp hoặc liên quan tới nghề nghiệp. Nguyên nhân của bệnh nghề nghiệp là do tác hại thường xuyên và lâu dài của điều kiện lao động không tốt.

Ngay từ khi có lao động, bệnh nghề nghiệp đã xuất hiện và gây ảnh hưởng tới người lao động.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hiện nay đã phân loại bệnh nghề nghiệp thành 29 nhóm với hàng trăm bệnh khác nhau.

Còn ở Việt Nam, Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

Có các nhóm bệnh nghề nghiệp như: Các bệnh bụi phổi và phế quản; Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp; Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lí; Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp;...

Theo SK&ĐS