Bộ Y tế: “Không bắt buộc tiêm vaccine Covid cho trẻ 5-11 tuổi”

Ngày 4/2, đại diện Bộ Y tế cho biết đã khảo sát ý kiến phụ huynh, sơ bộ trên 50% đồng tình tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi.

Theo đại diện Bộ Y tế, sự đồng thuận của cha mẹ trẻ rất quan trọng khi thực hiện tiêm chủng. Kết quả chi tiết về khảo sát sẽ được Bộ Y tế công bố sau kỳ nghỉ Tết. Bộ Y tế sẽ đánh giá kỹ lưỡng những ảnh hưởng ngắn hạn và lâu dài của vaccine đến trẻ.

Về tiến độ mua vaccine, đại diện Bộ Y tế cho biết đã đàm phán với Pfizer, hãng cung cấp thông tin sơ bộ về cách dùng, liều dùng và giá cả của vaccine. Từ đó, Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng, đặt mua theo chỉ đạo của Chính phủ, sau đó sẽ thực hiện tiêm chủng thận trọng.

Hiện vẫn chưa rõ thời gian và số lượng trẻ em 5-11 tuổi được tiêm vaccine. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hôm 31/1 cho biết “không bắt buộc song khuyến cáo người dân tiêm chủng”, đã tham khảo kinh nghiệm các nước, phối hợp với các tổ chức quốc tế nhằm đánh giá mức độ an toàn, các cấp có thẩm quyền để mua vaccine tiêm cho trẻ em. Có 37 quốc gia đã lên kế hoạch tiêm và triển khai tiêm, trong đó có một số quốc gia Đông Nam Á như Malaysia và Thái Lan.

Tiến sĩ Phạm Quang Thái, Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, cho biết trẻ em mắc Covid-19 không diễn biến nặng như người lớn song có thể gặp các di chứng vĩnh viễn gây suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Trong khi đó, nhiều cuộc thử nghiệm vaccine đã chỉ ra trẻ em được đảm bảo an toàn khi tiêm, do mức liều tiêm chỉ bằng một phần ba so với người lớn. Trẻ em 5-11 tuổi phần lớn chưa bước vào giai đoạn dậy thì, chưa trải qua quá trình cơ thể thay đổi hormone, do đó ít xảy ra các phản ứng phụ sau tiêm.

Ngoài ra, tiêm chủng cho trẻ em giúp giảm nguy cơ lây truyền dịch trong cộng đồng. Đây là cơ sở để mở cửa trường học một cách an toàn trong thời gian tới.

“Do đó, trẻ em 5-11 tuổi nên được tiêm vaccine Covid-19 để chủ động bảo vệ sức khỏe và sớm trở lại cuộc sống bình thường”, tiến sĩ Thái nói.

VnExpress đã khảo sát ý kiến bạn đọc về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi trong hơn một tháng qua. Đến nay, 143.025 bạn đọc tham gia, trong đó 30% đồng ý tiêm chủng, tương đương 43.151 phiếu. 68% không đồng ý, tương đương 96.688 phiếu và 2% có ý kiến khác, tương đương 3.186 phiếu.

Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân từ ngày 1/2-28/2, trong đó bao phủ tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi, thúc đẩy tiêm mũi ba và tiêm vét cho trẻ 12-17 tuổi. Đến 18h ngày 3/1, 181,6 triệu liều, trong đó tiêm mũi một là 79 triệu liều, tiêm mũi hai là 74,1 triệu liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28,3 triệu liều.

Hôm qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 1, yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương mua, tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trước đó, Bộ Y tế đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm chủng, chưa nêu rõ thời gian, kế hoạch và số lượng trẻ em 5-11 tuổi cần tiêm vaccine. Hồi tháng 12/2021, Thủ tướng giao các cơ quan nghiên cứu phương án tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên. TP HCM cũng đã đề xuất Bộ Y tế cho phép tiêm chủng trẻ em 3-12 tuổi vào cuối tháng 11/2021.

