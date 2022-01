Cả nước có 16.035 ca mắc COVID-19, Hà Nội chạm mốc 2.900 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 11/1 của Bộ Y tế cho biết, có 16.019 ca mắc COVID-19 trên cả nước, Hà Nội tiếp tục nhiều nhất, gần 2.900 ca; trong ngày có gần 6.900 bệnh nhân khỏi, 256 ca tử vong.

Thông tin về ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam

- Tính từ 16h ngày 10/01 đến 16h ngày 11/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.035 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 16.019 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.236 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.691 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.884), Khánh Hòa (782), Cà Mau (762), Bình Định (671), Bình Phước (667), TP. Hồ Chí Minh (558), Đà Nẵng (543), Hải Phòng (514), Bến Tre (498), Tây Ninh (462), Đắk Lắk (381), Bắc Ninh (380), Vĩnh Long (377), Hưng Yên (347), Trà Vinh (326), Thanh Hóa (319), Bà Rịa - Vũng Tàu (294), Quảng Ninh (240), Lâm Đồng (235), Quảng Ngãi (224), Thừa Thiên Huế (222), Bạc Liêu (193), Hà Giang (186), Nghệ An (185), Thái Nguyên (184), Vĩnh Phúc (177), Hậu Giang (175), Cần Thơ (169), Hải Dương (168), Hòa Bình (161), Bình Thuận (156), Bắc Giang (155), Quảng Nam (154), Nam Định (145), An Giang (117), Đắk Nông (114), Đồng Tháp (109), Phú Thọ (108), Quảng Bình (105), Thái Bình (104), Kiên Giang (103), Ninh Bình (102), Yên Bái (101), Hà Nam (98), Sóc Trăng (92), Lạng Sơn (87), Lào Cai (81), Đồng Nai (81), Sơn La (79), Phú Yên (77), Hà Tĩnh (66), Quảng Trị (66), Tiền Giang (65), Tuyên Quang (59), Ninh Thuận (50), Điện Biên (49), Long An (44), Lai Châu (39), Kon Tum (38), Cao Bằng (37), Bắc Kạn (26), Bình Dương (25), Gia Lai (3).

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến chiều ngày 11/1/2022

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.866 ca.

- Số ca tử vong trong ngày: 256 ca.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron , đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

- Cả nước có 1.930.428 ca nhiễm trong đó có 4.486 ca nhập cảnh và 1.925.942 ca nhiễm trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 1.924.372 ca, trong đó có 1.594.139 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có 1.596.960 ca đã khỏi bệnh, 298.681 ca đang điều trị và 34.787 ca tử vong.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 31.135.667 mẫu tương đương 75.857.329 lượt người, tăng 78.837 mẫu so với ngày trước đó.

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19

Trong ngày 10/01 có 1.063.758 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 162.375.421 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.389.408 liều, tiêm mũi 2 là 71.386.323 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 12.599.690 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới

- Cả thế giới có 311.288.295 ca nhiễm, trong đó 260.835.661 khỏi bệnh; 5.514.551 tử vong và 44.938.083 đang điều trị 93.662 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 250.780 ca, tử vong tăng 2.150 ca.

- Châu Âu tăng 79.845 ca; Bắc Mỹ tăng 12.634 ca; Nam Mỹ tăng 9.866 ca; châu Á tăng 56.959 ca; châu Phi tăng 520 ca; châu Đại Dương tăng 90.956 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 35.174 ca, trong đó: Thái Lan tăng 7.133 ca, Philippines tăng 28.007 ca, Cambuchia tăng 34 ca.

Theo SK&ĐS