Các khu cách ly tập trung tại Hà Tĩnh sẵn sàng đón công dân về từ các tỉnh, thành phía Nam

Các khu cách ly tập trung tại Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng đón con em từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về với tinh thần “tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công dân”.

Không chỉ vệ sinh tại khu vực “vòng ngoài” như sân trường, hành lang; các phòng tại Trường THPT Hồng Lam (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) cũng được quét dọn sạch sẽ.

Sau khi tỉnh có chủ trương đón công dân đang lưu trú, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về quê do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các địa phương vào cuộc khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị. Từ việc lựa chọn địa điểm lưu trú có cơ sở vật chất đảm bảo đến công tác chuẩn bị đều được tính toán, thực hiện bài bản, kỹ lưỡng.

Trong tổng số 779 công dân của Hà Tĩnh có tên trong danh sách đợt 1, có 24 người là con em của TX Hồng Lĩnh. Tất cả các công dân sau khi về đến quê nhà sẽ được cách ly tập trung 14 ngày tại Trường THPT Hồng Lam (tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng).

Mỗi phòng cách ly tại Trường THPT Hồng Lam đều có không gian thoáng, rộng, đảm bảo sức khỏe cho công dân.

Ông Nguyễn Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh thông tin: "Khu cách ly Trường THPT Hồng Lam có sức chứa từ 72 - 76 người; vừa đảm bảo mọi điều kiện phục vụ cho đội ngũ cán bộ, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người thực hiện cách ly. Mỗi phòng đều có đầy đủ tiện nghi, không gian rộng, thoáng, đảm bảo vệ sinh. Ngoài việc sắm đầy đủ chăn chiếu, màn, bố trí giường đảm bảo khoảng cách; phương tiện, vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu cách ly được đầu tư đầy đủ, đảm bảo theo yêu cầu của ngành y tế.

Sau khi tiếp nhận chủ trương của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng phun khử khuẩn xung quanh khu cách ly; dọn dẹp khu vực sân trường; vệ sinh phòng ở sạch sẽ; trang bị đầy đủ các vật dụng như giường, chiếu đến từng phòng... Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đón con em đã hoàn tất".

Các trang thiết bị phục vụ tại khu cách ly như bảng nội quy, vật dụng để gom rác thải... đã được chuẩn bị đầy đủ.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, lượng người trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiếp tục tăng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TX Hồng Lĩnh đã kích hoạt thêm Trường Cao đẳng Công thương Thái Nguyên - phân hiệu Hà Tĩnh để làm nơi lưu trú cho con em.

Lực lượng công an và chính quyền thị trấn Thạch Hà đưa giường đến từng phòng ở và bố trí, sắp xếp khoảng cách theo quy định.

Trong đợt 1, Thạch Hà là địa phương có số lượng công dân trở về đông với 101 người. Số công dân này sẽ được đưa về cách ly tại 2 cơ sở gồm Trường Mầm non 1 thị trấn và Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thạch Hà đã có phương án sắp xếp, bố trí người cách ly khi đến lưu trú tại 2 cơ sở. Theo đó, 46 người thuộc 16 hộ gia đình sẽ cách ly tại Trường Mầm non 1 thị trấn, mỗi hộ được bố trí 1 phòng, đảm bảo khoảng cách theo quy định; 10 người còn lại, 2 người ở chung 1 phòng. Đối với 38 công dân về thực hiện cách ly tại Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương, được chia thành 19 phòng ở; trong đó, mỗi phòng sẽ sắp xếp 2 người.

Khu vực hành lang các phòng được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ.

Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Mai Văn Dũng cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; trang thiết bị như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, bàn ghế đón tiếp, xà phòng, giỏ đựng rác thải... trong khu cách ly. Đồng thời, bố trí dự phòng khoảng 10 bộ chăn, màn, chiếu để phát cho các công dân có hoàn cảnh khó khăn, không có người thân ở quê.

Lực lượng tham gia phục vụ trong ban điều hành cơ sở cách ly với số lượng tối thiểu 5 người; đảm bảo công tác an ninh vòng ngoài, hậu cần. Nhìn chung, các lực lượng phục vụ trong khu cách ly luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt công tác hậu cần với tinh thần vì sức khỏe Nhân dân”.

Việc bố trí, đặt giường cho từng công dân đã được tính toán, sắp xếp hợp lý.

Dự kiến, vào 5h sáng ngày 26/7, chuyến tàu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh sẽ về đến Ga Yên Trung (Đức Thọ). Từ chiều tối 24/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thạch Hà yêu cầu rà soát lại tất cả các khâu trong quy trình tiếp nhận, bổ sung thêm các vật dụng sinh hoạt cần thiết để phục vụ tốt nhất đối với người được cách ly.

Theo đó, kiểm tra kỹ các khâu bố trí, sắp xếp khu vực cách ly, khu vực y tế, khu vực hậu cần, khu vực điều hành bảo đảm khoa học, an toàn; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn y tế cả bên trong và bên ngoài khu cách ly, không được để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo. Đồng thời, đảm bảo hệ thống liên lạc hoạt động thông suốt để người cách ly thông tin khi cần hỗ trợ.

21 người quê TX Kỳ Anh sau khi trở về là công dân ở phường/xã nào sẽ cách ly tại phường/xã đó.

Trong khi đó, thay vì tập trung toàn bộ công dân để đưa về cách ly tại 1 cơ sở, phương án TX Kỳ Anh đưa ra là công dân ở phường/xã nào sẽ được về lưu trú tại phường/xã đó.

TX Kỳ Anh có tất cả 40 công dân trở về, được bố trí cách ly tại trường mầm non của 8 phường, xã, gồm: Kỳ Lợi, Kỳ Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Phương, Kỳ Trinh, Hưng Trí, Kỳ Long.

Phun khử khuẩn tại khu vực hành lang ở cơ sở cách ly trường mầm non ở TX Kỳ Anh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung: “Việc bố trí, sắp xếp này dựa trên các yếu tố như gần nhà; tạo điều kiện thuận lợi cho người thân mua sắm, tiếp tế đồ đạc, nhu yếu phẩm thiết yếu; nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh ngay từ nơi mình đang ở. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở cách ly trang bị nước rửa tay, nước muối, khẩu trang... để cấp cho từng công dân khi đến lưu trú”.

Hiện nay, tại khu cách ly đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu cho công dân ăn, ở và sinh hoạt.

Cũng theo ông Chung, TX Kỳ Anh và các lực lượng chức năng luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các công dân sinh hoạt thoải mái. Nguồn lương thực, thực phẩm, dụng cụ y tế và các vật dụng cần thiết khác được chuẩn bị, cung cấp đủ. Trong các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã sẽ linh động xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công dân trên cơ sở đảm bảo an toàn.

Trong đợt 1, Cẩm Xuyên có 86 người, Thạch Hà: 101 người, Can Lộc: 91 người, Lộc Hà: 75 người, Nghi Xuân: 49 người, Đức Thọ: 103 người, Hương Sơn: 98 người, Hương Khê: 77 người, Vũ Quang: 15 người, Kỳ Anh: 18 người, thị xã Kỳ Anh: 40 người, thị xã Hồng Lĩnh: 24 người, thành phố Hà Tĩnh: 37 người. Để chuẩn bị cho lượng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về, mỗi địa phương đã kích hoạt, chuẩn bị từ 1-5 khu cách ly, đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho công dân.

Thùy Dương