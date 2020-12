Can Lộc biểu dương 10 gia đình sinh con một bề là gái làm kinh tế giỏi

10 gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái làm kinh tế giỏi cùng 15 bé gái đạt thành tích cao trong học tập đã được UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) biểu dương tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày dân số Việt Nam (26/12).

Sáng 25/12, UBND huyện Can Lộc đã tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Dân số Việt Nam (26/12); biểu dương các gia đình sinh con một bề là gái, làm kinh tế giỏi; các cháu gái chăm ngoan học giỏi và các điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.

Năm 2020, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) của huyện Can Lộc có nhiều chuyển biến tích cực, có 1.575 cháu được sinh ra (giảm 302 cháu so với năm 2019), trong đó, số trẻ là con thứ 3 trở lên là 522 cháu (giảm 112 cháu so với năm 2019); tỷ số giới tính khi sinh (gái/trai) là 104,7/100; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,71%...

Năm 2020, Can Lộc tiếp tục triển khai đề án "Sàng lọc trước sinh và sau sinh”, đề án “Mất cân bằng giới tính khi sinh”, đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, mô hình “Tiền hôn nhân” đạt nhiều hiệu quả.

Em Ngô Thị Cẩm Nhung - học sinh lớp 9A THCS Trà Linh (xã Phú Lộc) đại diện cho 15 em gái chăm ngoan học giỏi tiêu biểu phát biểu cảm tưởng tại lễ mít tinh.

Năm 2021, huyện Can Lộc tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách về công tác dân số và phát triển, nhằm phấn đấu mục tiêu giảm tỷ suất sinh thô 0,1‰ so với năm 2020; số con trung bình của một bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ duy trì ở mức 2,1 con/bà mẹ/năm; tỷ số giới tính khi sinh duy trì mức 103 đến 106 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ sinh trên 2 con giảm 2% so với năm 2020; duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 0,7 - 0,8 % .

Tại buổi mít tinh, UBND huyện Can Lộc đã tuyên dương 10 gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái không sinh con thứ 3 làm kinh tế giỏi.

Biểu dương 15 cháu gái tiêu biểu trong các gia đình sinh hai con một bề là gái chăm ngoan học giỏi.

Dịp này, UBND huyện Can Lộc cũng vinh danh 18 chi hội trưởng hội LHPN tiêu biểu ở các xã, thị trấn trên địa bàn có thành tích xuất sắc phong trào thi đua “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” hưởng ứng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2020).

Thiên Vỹ - Quốc Huy