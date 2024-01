Cắt amidan theo phương pháp mới tại Trung tâm Y tế Hương Sơn

Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai kỹ thuật cắt amidan, nạo VA bằng dao plasma. Đây là 1 trong những đơn vị tuyến huyện đi đầu trong phương pháp mới này.

Khoa Tai mũi họng - Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn vừa chính thức triển khai dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật hiện đại nhất hiện nay. Phương pháp plasma (phương pháp cắt bằng sóng radio cao tần) là kỹ thuật sử dụng đầu dò thông minh và kính soi điện tử tìm kiếm, tiêu diệt ổ bệnh, giảm thiểu xâm lấn.

Quá trình phẫu thuật cắt amidan, nội soi nạo VA bằng dao plasma công nghệ mới tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Phương pháp này không gây mất máu, ít tổn thương mô xung quanh, thao tác nhanh và mau lành vết thương. Dao cắt ở nhiệt độ từ 60 - 70 độ C, loại bỏ triệt để ổ viêm, an toàn cho người bệnh; thời gian phẫu thuật chỉ 30 phút, sử dụng ít thuốc mê, an toàn cho sức khỏe. Công nghệ dao plasma vừa cắt, đốt vừa cầm máu tại chỗ, giảm thiểu nguy cơ chảy máu sau mổ; bệnh nhân có thể nói chuyện, ăn uống sau phẫu thuật, thời gian lưu viện ngắn; không tái phát áp xe quanh amidan, không ảnh hưởng giọng nói.

Trước khi triển khai phẫu thuật cắt amidan, nạo VA bằng phương pháp plasma, Trung tâm Y tế Hương Sơn đã cử 2 bác sỹ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bác sỹ chuyên sâu tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương; đồng thời lắp đặt hệ thống máy móc hiện đại đạt chuẩn châu Âu.

Mổ amidan bằng phương pháp plasma tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Theo Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, trong ngày đầu tiên (11/1), đơn vị đã tiến hành phẫu thuật 2 ca bệnh. Sau phẫu thuật, sức khoẻ các bệnh nhân đảm bảo bình thường.

Phẫu thuật cắt amidan, nạo VA bằng dao plasma là phương pháp hiện đại nhất hiện nay. Tuy chi phí có phần cao hơn so với mổ thông thường nhưng ưu thế vượt trội là thời gian phẫu thuật chỉ kéo dài khoảng 15 - 30 phút, bệnh nhân ít chảy máu. Đặc biệt, sau khi mổ, bệnh nhân không phải kiêng nói, sức khỏe sớm hồi phục. Bác sĩ Lê Nhật Thành Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn

Hoài Nam