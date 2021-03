Chiều 11/3, có 4 ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh

Bản tin 18h ngày 11/3 của Bộ Y tế cho biết có 4 ca mắc mới COVID-19 đều là người nhập cảnh. Có 44 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 2.048 bệnh nhân.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 11/3: Việt Nam có tổng cộng 1588 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 895 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 711 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca)

10 tỉnh, thành phố đã qua 26 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã 23 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 16 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Tính từ 6h đến 18h ngày 11/3: 04 ca mắc mới là các cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 04 ca mắc mới (BN2530-2533) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội (01), Bình Dương (02), Ninh Thuận (01). Cụ thể:

- CA BỆNH 2530 (BN2530): nữ, 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 09/03/2021, bệnh nhân từ Thụy Điển quá cảnh Pháp, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm ngày 11/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh).

- CA BỆNH 2531 (BN2531): nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- CA BỆNH 2532 (BN2532): nam, 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

BN2531-2532 từ Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/03/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương.

Kết quả xét nghiệm ngày 10/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

- CA BỆNH 2533 (BN2533): nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngày 07/03/2021, bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cam Ranh, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Trước đó chuyến bay này đã có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 44.540, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 497

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.065

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 28.978.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có 44 bệnh nhân khỏi bệnh: BN1307-BN1470-BN1972-BN2040-BN2091-BN1822-BN1867-BN2297-BN1569-BN2131-BN1853-BN2460-BN2413-BN1756-BN2288-BN1595-BN1572-BN2380-BN1980-BN1900-BN1675-BN1897-BN2500-BN1744-BN1937-BN1669-BN2374-BN2350-BN2339-BN1743-BN2187-BN2218-BN2220-BN2167-BN2231-BN2162-BN2271-BN1944-BN2171-BN2372-BN2119-BN2330-BN1673-BN2277.

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.004 bệnh nhân COVID-19.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 70 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 44 ca, số ca âm tính lần 3 là 100 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện còn BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, bệnh nhân đã dừng ECMO 13 ngày, tập cai thở máy nhiều ngày nhưng vẫn còn khó khăn nên vẫn duy trì tỷ lệ 80% thở máy, 20% tự thở.

Bệnh nhân cai thở máy khó khăn do sức cơ yếu, suy tim nặng và huyết động không ổn định.

Sau khi kết thúc ECMO, hiện phổi bệnh nhân thông khí khá tốt, oxy máu luôn đảm bảo. Tuy nhiên, chức năng các cơ quan khác như gan, thận, não, cơ quan tạo máu của bệnh nhân khó hồi phục.

Đặc biệt bệnh nhân có tình trạng suy tim nên thỉnh thoảng lên cơn rối loạn nhịp, tụt huyết áp đe doạ tính mạng...

Dù vậy bệnh nhân đã tự ăn gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa (qua ống thông), có hỗ trợ truyền dinh dưỡng qua tĩnh mạch 20%.

BN1536 đang tiếp tục được duy trì thuốc hỗ trợ nâng đỡ các cơ quan, tiếp tục lọc máu do thận còn suy chưa làm việc. Đồng thời bệnh nhân cũng đang phải dùng phối hợp nhiều thuốc kháng sinh, kháng nấm do kết quả xét nghiệm cho thấy có khả năng đã bước vào đợt nhiễm trùng bội nhiễm mới do nấm hoặc vi trùng khác.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: - Khẩu trang -Khử khuẩn -Khoảng cách -Không tụ tập - Khai báo y tế

Theo Thái Bình/SK&ĐS