Chú trọng dinh dưỡng cho tuổi học đường

Chuyên gia dinh dưỡng của CDC Hà Tĩnh khuyến cáo: việc đảm bảo bữa ăn cân đối dinh dưỡng tại trường học đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Chất lượng dinh dưỡng bữa ăn được các trường quan tâm để giúp trẻ phát triển cân đối (ảnh chụp ở Trường Tiểu học Nam Hà).

Không chỉ đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm mà chất lượng bữa ăn với dinh dưỡng hợp lý và cân đối để giúp trẻ phát triển toàn diện được nhà trường và các bậc phụ huynh ở Hà Tĩnh hết sức chú trọng.

Trường Tiểu học Nam Hà (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) hiện có khoảng 1.050 em học sinh đang theo học, trong đó, gần 1.000 em đăng ký ăn bán trú. Số lượng học sinh ăn bán trú đông nên công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng bữa ăn được nhà trường chú trọng.

Nhà trường luôn thực hiện 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm an toàn (chọn thực phẩm tươi an toàn, nấu chín kĩ trước khi ăn, ăn ngay sau khi nấu, bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín, nấu lại thức ăn thật kĩ, tránh ô nhiễm chéo giữa thức ăn chín và sống với bề mặt bẩn, rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và sau mỗi lần gián đoạn để làm việc khác, giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn, che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác, sử dụng nguồn nước sạch an toàn) và 5 chìa khóa vàng (giữ sạch sẽ, để riêng thực phẩm sống và đã nấu chín, nấu nướng thật kỹ, giữ thực phẩm ở nhiệt độ an toàn, dùng nước và thực phẩm ban đầu sạch an toàn) để có thực phẩm an toàn.

Bếp ăn nhà trường được xây dựng theo quy chuẩn bếp ăn một chiều, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho bữa ăn bán trú của học sinh luôn được các trường giám sát chặt chẽ.

Thầy Phan Duy Thuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Để đảm bảo bữa ăn ngon, sạch, an toàn, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tất cả các khâu từ tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến, chia suất ăn cho học sinh. Đặc biệt, trường rất lưu ý đến khâu lên thực đơn, cân đối dinh dưỡng cho các bữa ăn. Thực đơn được nhà trường lên theo mùa, theo tuần để lựa chọn được những loại rau, củ, quả tươi ngon, đúng mùa. Đồng thời, thực đơn cũng được nghiên cứu kỹ trên cơ sở cân đối dinh dưỡng hàm lượng đạm, protein, chất béo, chất xơ cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ".

Được biết, bữa ăn trưa của học sinh ở Trường Tiểu học Nam Hà cũng được các lớp chia sẻ với phụ huynh thông qua các nhóm zalo để phụ huynh theo dõi, cân đối hàm lượng dinh dưỡng cho bữa tối của trẻ khi ở nhà.

Các kiến thức về dinh dưỡng được các trường tăng cường phổ biến cho trẻ.

Trường Mầm non Thạch Quý hiện có 242 học sinh đang theo học. Chế độ dinh dưỡng hằng ngày cho trẻ luôn được nhà trường đề cao; thực phẩm bữa ăn đa dạng, trong đó, tăng cường rau xanh, củ quả. Đặc biệt, trường thường xuyên cho trẻ tích cực vận động thể chất, rèn kỹ năng ăn uống an toàn, lành mạnh. Thông tin, hình ảnh về chế độ ăn, ngủ nghỉ của học sinh được các giáo viên thường xuyên cập nhật trên nhóm zalo của lớp để phụ huynh nắm bắt, tham khảo và góp ý kịp thời.

Chị Nguyễn Thị Thủy (phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh) chia sẻ: "Tôi có cháu thứ hai theo học tại Trường Mầm non Thạch Qúy. Khi con bắt đầu độ tuổi đi học, ngoài các điều kiện về cơ sở, vật chất trường lớp thì tôi đặc biệt quan tâm đến các bữa ăn bán trú ở trường của con. Mỗi ngày, cháu ăn ở trường bữa sáng và bữa trưa, chỉ ăn buổi tối ở nhà nên chất lượng bữa ăn ở trường rất quan trọng... Tôi hài lòng với bữa ăn mà Trường Mầm non Thạch Quý đang tổ chức cho các cháu”.

Theo khảo sát, hiện nay, các cơ sở giáo dục bậc mầm non và tiểu học ở Hà Tĩnh đều có bếp ăn bán trú, thường xuyên nỗ lực thay đổi hành vi ăn uống của các em, trong đó, đa dạng về thực phẩm và ăn nhiều rau củ hơn. Việc giáo dục dinh dưỡng cũng được tăng cường để hiểu về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, biết cách nhận biết các thực phẩm không lành mạnh, thực phẩm không an toàn, không tốt cho sức khỏe.

Chế độ dinh dưỡng quyết định đến sự phát triển thể lực, trí lực, tầm vóc và khả năng học tập của trẻ. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ của trẻ là ăn đủ 8 nhóm thực phẩm, ăn đa dạng các loại thực phẩm, các chất dinh dưỡng ở tỷ lệ cân đối và hợp lý trong từng bữa ăn, từng ngày. Chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho các nhóm tuổi, thậm chí là mỗi cá thể cũng sẽ khác nhau. Vì vậy, bữa ăn ở trường cũng như ở nhà phải đảm bảo đủ các yếu tố: đủ chất, đủ nhu cầu và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện chế độ dinh dưỡng học đường hợp lý là việc làm rất cần thiết, không chỉ góp phần vào sự phát triển thể chất, tinh thần một cách hiệu quả mà còn góp phần không nhỏ nâng cao sức đề kháng, phòng, chống một số bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm, bệnh theo mùa cho trẻ em. Thạc sỹ, bác sỹ Phạm Thị Thu Hường Trưởng khoa Dinh dưỡng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh

Ánh Nguyên - Thanh Hà