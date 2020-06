Còn một khu cách ly ở Hà Tĩnh vẫn “sáng đèn”...

Khu cách ly tập trung tại TX Kỳ Anh là nơi duy nhất tại Hà Tĩnh còn thực hiện cách ly y tế trong thời điểm này. Tại đây hiện có 355 công dân thuộc 49 tỉnh thành đang thực hiện cách ly y tế.

Những giấc ngủ không tròn, những bữa cơm ăn vội dường như đã trở thành nếp quen của các cán bộ chiến sỹ nơi đây. (Trong ảnh: Một đợt đón công dân từ cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tới khu cách ly vào lúc rạng sáng).

Tại khu cách ly ở Khu nhà ở thí điểm giá rẻ cho công nhân, người lao động thuê của Mitraco Hà Tĩnh ở phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh), các đợt tiếp đón công dân từ cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thường xuyên diễn ra vào nửa đêm đến rạng sáng. Những giấc ngủ không tròn, những bữa cơm ăn vội dường như đã trở thành nếp quen của các cán bộ, chiến sỹ nơi đây.

Thiếu tá Kiều Nhật Du (Ban CHQS TX Kỳ Anh - Phụ trách bộ phận tiếp nhận công dân vào khu cách ly) cùng đồng đội chia 2 ca trực/ngày. Kết thúc ca trực thường vào 1, 2 giờ sáng, thiếu tá Du và đồng đội tranh thủ ăn vội phần cơm đã nguội, rồi thiếp đi trong mệt mỏi.

Vừa chợp mắt được một tý sau đêm tiếp nhận công dân, Thiếu tá Du tranh thủ nhập xong số liệu báo cáo ngày...

Thiếu tá Du tâm sự: “Sau đợt trao trả hết số công dân lần trước, chỉ nghỉ ngơi tầm vài ngày, chúng tôi lại bước vào đợt đón công dân mới.

Suốt gần 3 tháng thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, tôi chỉ tạt về thăm nhà được một hai hôm rồi trở lại làm nhiệm vụ, mọi công việc gia đình, con cái ở nhà, tôi đều gửi gắm cả vào vợ. Hôm trước, nghe tin mẹ tôi bị ốm, tôi nóng ruột lắm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ trước rồi mới về với gia đình được”.

Thiếu tá Du tranh thủ gọi về cho gia đình

Giữa tháng 6, trời nóng như đổ lửa, mặc cho mồ hôi đẫm ướt lưng áo, những người lính vẫn đội nắng, thoăn thoắt lên xuống từng phòng, kiểm tra các dãy nhà tại khu cách ly để chu tất mọi nhu cầu sinh hoạt cho công dân.

Trung úy Nguyễn Trung Nghĩa được tăng cường vào khu cách ly gần 1 tháng nay

Trung úy Công an Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1993) được tăng cường vào khu cách ly gần 1 tháng nay. Trung úy kể: “Lực lượng công an có 20 đồng chí được điều động đi làm nhiệm vụ tại đây. Dù từ các đơn vị, hoàn cảnh khác nhau nhưng khi vào đây 20 người là một và có chung nhiệm vụ duy nhất là bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho khu cách ly tập trung.

Thời điểm này, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, khu cách ly lại rất ít cây xanh nên việc trực gác có phần vất vả. Nhưng để giữ vững ANTT, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì mệt nhọc hơn nữa anh em cũng phấn đấu hoàn thành”.

“Ngày nắng rát da, đêm căng mắt” trở thành việc thường xuyên đối với cán bộ, chiến sỹ ở khu cách ly.

Ở khu cách ly, ngoài theo dõi sức khỏe, chăm lo bữa ăn, sinh hoạt cho người cách ly, những người phục vụ ở đây còn làm cả hàng trăm việc “không tên” bất kể trời nắng trưa hay nửa đêm như: khuân vác đồ, mua giúp đồ dùng cho người cách ly. Thỉnh thoảng trong đêm vang lên cuộc gọi báo, lúc thì mùng rách, cọc giăng mùng bị rớt, nhà vệ sinh bị tắc nước, đèn không sáng…, các anh đều không nề hà. Các anh luôn tâm niệm phải giúp bà con, giúp đồng bào mình vượt qua dịch bệnh.

Trung tá Nguyễn Hữu Khánh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Kỳ Anh cho biết: "Qua 2 đợt tiếp nhận lớn (từ đầu tháng 3 đến nay), khu cách ly tập trung đã đón tiếp hơn 1.700 lượt công dân. Riêng trong đợt 2 (từ ngày 5/6), vì là đơn vị duy nhất trong toàn tỉnh thực hiện cách ly tập trung nên số lượng công dân đổ dồn về đây rất đông, khoảng hơn 1.000 người.

Hiện tại, khu cách ly vẫn còn 355 công dân thuộc 49 tỉnh thành đang thực hiện cách ly y tế.

Hiện, khu cách ly vẫn còn 355 công dân đang thực hiện cách ly y tế

Trung tá Nguyễn Hữu Khánh cho biết thêm: Đặc thù khu cách ly tập trung có nhiều thành phần, đối tượng, nên quá trình phục vụ, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người cách ly có khác nhau. Ví dụ, đối với những bà mẹ mang bầu, chúng tôi đã tăng cường thêm các loại thực phẩm có chất dinh dưỡng cao; trẻ em nhỏ tuổi được bổ sung thêm sữa mỗi ngày để bảo đảm nguồn dinh dưỡng, qua đó giúp nâng cao sức đề kháng cho tất cả mọi người.

Bệnh cạnh việc bảo đảm tốt lương thực, thực phẩm, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tại các điểm cách ly tập trung đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục bà con chủ động vệ sinh sạch sẽ nơi ăn, ở, sinh hoạt; tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi giải trí.

Ở khu cách ly, sự sẻ chia của những người vốn chưa từng quen biết nhau đã truyền đi thông điệp yêu thương, ấm áp tình người. Câu chuyện về những cán bộ, chiến sỹ thầm lặng căng mình phòng chống dịch tại đây càng tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để cùng đất nước toàn thắng đại dịch trong thời gian tới...