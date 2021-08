Dịch vụ ăn uống, tạp hoá bên Quốc lộ 1 cơ bản chấp hành chủ trương đóng cửa

Các địa phương có Quốc lộ 1 đi qua trên địa bàn Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại các nhà hàng, quán ăn; cửa hàng tạp hoá; dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy dọc tuyến.

Liên quan đến những diễn biến mới về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 5094/UBND-VX1 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tại cuộc họp ngày 8/8/2021, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cũng đã có Thông báo số 161, trong đó nêu rõ, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tạm dừng nhà hàng, quán bia, quán ăn, cà phê, giải khát, cửa hàng tạp hóa trên tuyến Quốc lộ 1 cho đến khi có thông báo mới.

Công an huyện Kỳ Anh tuyên truyền về những quy định mới trong phòng,chống dịch cho chủ nhà hàng Văn Hoa ở xã Kỳ Khang.

Là địa bàn có Quốc lộ 1 đi qua, đặc biệt, có nhiều địa điểm liên quan đến ca bệnh COVID-19 trú xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên), huyện Kỳ Anh đã khẩn cấp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bà Dương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết: “Ngay sau khi xác định các địa điểm liên quan đến ca bệnh COVID-19 ở Cẩm Dương - Cẩm Xuyên (phát hiện chiều 7/8), huyện đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới toàn thể Nhân dân; tạm dừng hoạt động của các chợ, khu vực ca bệnh từng đến bán hàng. Thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại cuộc họp sáng 8/8/2021, huyện cũng đã tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn, quán bia, cà phê, giải khát, các cửa hàng tạp hóa trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn. Tổ chức lấy mẫu test nhanh mở rộng cho tất cả các chủ kinh doanh dịch vụ trên Quốc lộ 1 gắn với việc tuyên truyền, vận động các hộ ký cam kết thực hiện các quy định mới”.

Quán cơm bình dân trên Quốc lộ 1 đoạn xã Kỳ Phong tạm dừng hoạt động để đảm bảo công công tác phòng, chống dịch.

Hiện nay, gần 400 cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng tạp hoá, dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy dọc tuyến Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã tạm dừng hoạt động để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tại cửa ngõ phía Nam của tỉnh, UBND TX Kỳ Anh cũng triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là từ khi có địa điểm liên quan đến ca bệnh ở Cẩm Dương và người dân từ các tỉnh phía Nam về quê tăng cao.

Lực lượng công an TX Kỳ Anh tuyên truyền và vận động người dân kinh doanh tạp hoá dọc tuyến Quốc lộ 1 thực hiện nghiêm chỉ đạo tạm dừng hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung cho biết: “Dọc tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn thị xã (từ xã Kỳ Nam đến phường Hưng Trí) có gần 600 hộ kinh doanh ăn uống, tạp hoá, dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy đã tạm dừng hoạt động và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thị xã cũng chỉ đạo UBND phường, xã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định”.

Các quán ăn dọc đường Quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Hưng Trí tạm dừng hoạt động từ khi có thông báo của UBND tỉnh và UBND TX Kỳ Anh.

Tại thị xã Hồng Lĩnh, ngay sau khi có những chỉ đạo mới của tỉnh và chỉ đạo của UBND TX Hồng Lĩnh về việc thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán bia, quán ăn, cà phê, giải khát, cửa hàng tạp hoá trên Quốc lộ 1, Công an TX Hồng Lĩnh đã đến từng nhà tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ quán cà phê Sỹ Vân trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Đức Thuận ký cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch.

Trung tá Hoàng Anh Tuấn - Đội trưởng Đội An ninh, Công an TX Hồng Lĩnh cho biết: “Từ ngày 9/8 đến nay, hơn 200 hộ kinh doanh trên địa bàn dọc Quốc lộ 1 đã ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Lực lượng công an thị xã đã lập biên bản xử lý 9 cơ sở vi phạm quy định về phòng, chống dịch”.

Đến nay, tất cả các hộ kinh doanh trên Quốc lộ 1 đoạn qua TX Hồng Lĩnh đều đã thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ quán cơm Nga Trọng địa chỉ 360 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Sau khi được chính quyền địa phương, công an truyền đạt một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mới, trong đó có nội dung, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống dọc tuyến Quốc lộ 1 tạm dừng hoạt động, gia đình tôi đã chủ động không bán hàng. Đồng thời, ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch”.

Các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát dọc Quốc lộ 1 qua TX Hồng Lĩnh đã thực hiện tạm dừng hoạt động.

Để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng, 320 cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát và cửa hàng tạp hoá trên tuyến Quốc lộ 1 ở huyện Thạch Hà cũng đã chủ động tạm dừng hoạt động kinh doanh để thực hiện công tác phòng, chống COVID-19.

Ông Trương Hữu Tố - Chủ quán cà phê Ngày Mới ở số 69 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà cho biết: “Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tôi thấy chủ trương của tỉnh là rất hợp lý. Dẫu hàng ngày lượng khách tới quán rất đông, song, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, gia đình tôi đã tạm dừng hoạt động kinh doanh và ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”.

Ông Trương Hữu Tố - Chủ quán cà phê Ngày Mới ở số 69 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà ký cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Cùng với việc tập trung thực hiện các chỉ đạo của tỉnh và ngành chức năng, huyện Thạch Hà đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có trục đường Quốc lộ 1 và tuyến tránh Quốc lộ 1 đi qua triển khai ngay việc rà soát, khai báo y tế đối với tất cả những người trên địa bàn có liên quan đến các quán ăn, uống, cửa hàng tạp hoá, cơ sở dịch vụ như: sửa chữa ô tô, xe máy, bán xăng dầu trên các trục đường này để lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 cho các đối tượng có nguy cơ cao.

Hiện nay, lực lượng chức năng các địa phương nằm trên tuyến Quốc lộ 1 đang tập trung cao cho công tác giám sát, xử lý những hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch, nhất là đối với các chủ nhà hàng, quán bia, quán ăn, cà phê, giải khát, cửa hàng tạp hóa trên tuyến Quốc lộ 1. Qua đó, chung tay phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại địa bàn.

