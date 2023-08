Duy trì hoạt động tư vấn, hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ

Ngành Y tế Hà Tĩnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế hướng dẫn không cho trẻ sơ sinh uống gì ngoài sữa mẹ sau khi sinh và đẩy mạnh thành lập các nhóm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ trước khi xuất viện.

Ngày 31/10/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BYT quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Từ đó đến nay, các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh đã thực hiện thường quy các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thay đổi nhận thức của bà mẹ về lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ.

Bác sỹ đơn nguyên sản gói (BVĐK tỉnh) tư vấn, hướng dẫn các sản phụ về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ.

Tại đơn nguyên sản gói của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi tháng tiếp nhận hơn 200 ca sinh thường và sinh mổ. Để đảm bảo sức khoẻ cho trẻ, trước sinh và ngay sau sinh, các y bác sỹ đều tiến hành tư vấn cho các sản phụ về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 24 tháng và cách duy trì nguồn sữa mẹ. Đồng thời, các y bác sỹ trong đơn nguyên còn thực hiện biện pháp “da kề da”, cho trẻ được bú mẹ sớm ngay sau sinh và thành lập nhóm zalo tư vấn cho các bà mẹ mang thai, sau sinh về chăm sóc, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.

Sản phụ Nguyễn Thị Hoài (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) cho biết: “Em mang thai tuần thứ 40, vào khám ở đơn nguyên sản gói, được các bác sỹ hướng dẫn rất đầy đủ, kỹ lưỡng các kỹ năng về chăm sóc trẻ sơ sinh và lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Chỉ sợ là mình không có nhiều sữa cho con bú mà thôi”.

Bác sỹ trong đơn nguyên sản gói tư vấn cho các sản phụ sau khi xuất viện về nhà.

Tại Khoa Nhi (BVĐK tỉnh), trung bình mỗi tháng, đơn vị tiếp nhận và điều trị cho hơn 600 trẻ, trong đó, có 35% trẻ dưới 2 tuổi và nhiều trẻ phải nằm lồng ấp. Bác sỹ Trần Thị Hương - Phó Trưởng khoa Nhi cho biết: “Xác định, nguồn sữa mẹ là vô cùng quý giá đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ đang ốm, trẻ nằm lồng ấp nên tất cả bà mẹ có trẻ dưới 2 tuổi vào điều trị tại đây đều được khuyến khích cho trẻ bú liên tục bằng sữa mẹ. Những trẻ không bú được thì hướng dẫn mẹ vắt sữa và cho trẻ uống. Với những trẻ đang ốm thì rất lười ăn nên việc bổ sung sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ chống lại bệnh tật”.

Bác sỹ Trần Thị Hương - Phó Trưởng khoa Nhi (BVĐK tỉnh) hướng dẫn cho các bà mẹ cho con bú sữa mẹ khi vào điều trị.

Hiện nay, ở các bệnh viện đa khoa tuyến huyện cũng đã thực hiện thường quy việc hướng dẫn thực hành nuôi con bằng sữa mẹ. Tại Khoa Phụ sản (BVĐK TP Hà Tĩnh), để đảm bảo cho trẻ được bú sữa mẹ ngay khi sinh, bệnh viện có bố trí phòng vắt sữa, phòng tư vấn, hướng dẫn lớp học tiền sản. Ở các phòng này đều treo các pano hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ... Tất cả các bà mẹ sau sinh (sinh thường hay sinh mổ) đều được các y bác sỹ bệnh viện hỗ trợ cho con bú trong vòng 90 phút đầu sau sinh và đảm bảo cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trước khi xuất viện.

“Ngay khi con được sinh ra đã nằm trên ngực mình, tìm bú mẹ, cảm giác ấm áp làm tôi quá hạnh phúc. Trong quá trình ở viện, tôi còn được các y bác sỹ hỗ trợ, hướng dẫn rất tận tình việc nuôi con bằng sữa mẹ. Tôi hài lòng sau ca vượt cạn đầu tiên trong đời" - sản phụ Đậu Thị Hương (xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Cho trẻ bú sữa mẹ sẽ nâng cao sức đề kháng với các bệnh truyền nhiễm.

Theo bác sỹ Phan Quang Anh - Khoa Phụ sản (BVĐK TP Hà Tĩnh), sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của trẻ trong 6 tháng đầu đời. Sữa mẹ thay đổi trong từng giai đoạn để thích ứng với nhu cầu dinh dưỡng và phát triển của trẻ sơ sinh. Trong 1-5 ngày đầu, mẹ tiết sữa non, đây là nguồn sữa chứa nhiều chất chống nhiễm khuẩn để bảo vệ cơ thể, đặc biệt là kháng thể chống mắc bệnh tiêu chảy và viêm đường hô hấp. Sữa non cũng chứa nhiều vitamin A làm giảm nhiễm khuẩn nặng và phòng các bệnh về mắt. Việc cho trẻ bú sữa mẹ cũng giúp mẹ giảm chảy máu sau sinh, giúp co hồi tử cung, chống lại ung thư vú và buồng trứng.

Mặc dù nuôi con bằng sữa mẹ có rất nhiều lợi ích nhưng thực tế có một số bà mẹ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đã cho con uống sữa công thức sớm. Điều này hoàn toàn không có lợi đối với sức khoẻ và sự phát triển của trẻ.

Việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở y tế mà điều quan trọng nhất vẫn là nhận thức của mỗi bà mẹ. Ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trên toàn tỉnh duy trì hoạt động tư vấn cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau sinh về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ. Thực hiện tốt chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ được bú mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Đặc biệt là nỗ lực tư vấn, khuyến khích không cho trẻ sơ sinh uống gì khác ngoài sữa mẹ, trừ khi có các chỉ định điều trị. Đẩy mạnh thành lập các nhóm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn cho các bà mẹ tiếp xúc với nhóm để được tư vấn trước khi xuất viện. Bác sỹ Lê Chánh Thành Phó Giám đốc Sở Y tế

Quang Loan