Gần 850 lao động trở về từ nước ngoài, Can Lộc chủ động tiếp nhận và cách ly tập trung

Trong tổng số hơn 10.700 lao động Hà Tĩnh làm việc ở Thái Lan, huyện Can Lộc có số lao động đông nhất với gần 3.100 người. Vì vậy, công tác tiếp nhận và cách ly tập trung công dân từ Thái Lan trở về đã và đang được cả hệ thống chính trị Can Lộc vào cuộc quyết liệt.

Chủ động cơ sở vật chất

Tính đến sáng 25/3, Can Lộc có gần 850 lao động địa phương từ Thái Lan trở về qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) và Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Phương án ban đầu của huyện về việc trưng dụng 2 khách sạn Trường Sinh, Vinh 88 (thị trấn Nghèn) và Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng (Thiên Lộc) để thực hiện việc cách ly tập trung, với số lượng dự tính khoảng 400 người đã quá tải.

Đến thời điểm này, Can Lộc đã có gần 850 lao động địa phương từ Thái Lan trở về

Việc thực hiện phương án công dân của địa phương nào, chuyển về cho địa phương đó tiếp nhận và cách ly tập trung đã và đang được các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc. Theo đó, các địa phương đã sẵn sàng sử dụng trạm y tế, trường mầm non làm điểm cách ly tập trung.

Riêng xã Mỹ Lộc, nơi có gần 1.400 lao động ở Thái Lan, địa phương này đã phải huy động toàn bộ cơ sở vật chất của trường mầm non và tiểu học.

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp công dân cách ly tập trung được các địa phương chuẩn bị chu đáo

Ông Trần Sỹ Lương - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc cho biết: “Đến thời điểm hiện tại toàn xã có trên 300 người đã trở về. Với điều kiện hiện tại chúng tôi chỉ có thể tiếp nhận, cách ly tập trung cho khoảng 330 người, nếu vượt qua con số này, Mỹ Lộc sẽ quá tải cả về nhân lực, vật lực. Vì thế chúng tôi cần huyện có phương án hỗ trợ, chia sẻ khi cần thiết”.

Phụ nữ Sơn Lộc chung tay cùng địa phương trong cuộc chiến phòng chống dịch bằng những suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng

Cùng với việc tạo điều kiện cho các địa phương chủ động nguồn kinh phí dự phòng, những ngày qua công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Can Lộc còn được tiếp sức bởi sự chung tay của người dân. Đó là sự đóng góp của nhiều hộ gia đình, là sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ ở từng địa phương trong việc đứng ra khâu nối kêu gọi nguồn lực, phục vụ ăn uống cho người cách ly…

Sự đồng hành, sẻ chia này đã tiếp thêm động lực, lòng quyết tâm cho Can Lộc trên trận tuyến phòng chống dịch bệnh.

Đảm bảo an toàn công tác cách ly

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, những ngày qua, y bác sỹ tại Trung tâm Y tế dự phòng, các trạm y tế cũng đang nỗ lực hết mình trong việc hướng dẫn người dân thực hiện tốt các quy trình phòng chống dịch bệnh.

Cán bộ y tế phát khẩu trang cho lao động tại khu cách ly tập trung

Chị Nguyễn Thị Hiền, nhân viên Trạm Y tế Kim Song Trường cho biết: “Toàn xã có 55 lao động ở Thái Lan nhưng đến nay mới chỉ có 3 công dân trở về xã. Ngoài việc tuyên truyền cho người lao động tuân thủ quy trình cách ly, chúng tôi cũng hướng dẫn người nhà của các lao động, bà con nhân dân không ngừng nêu cao ý thức tự giác trong công tác phòng chống dịch. Từ quy trình thăm khám y tế, cách ăn uống, rửa tay đến việc hạn chế tiếp xúc ở những nơi đông người… đều được phổ biến thường xuyên, cụ thể”.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện cũng đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự từ huyện tới cơ sở tham gia làm các thủ tục tiếp nhận và quản lý theo địa bàn phụ trách.

Lực lượng công an, quân đội thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý...

Đại tá Trần Sinh Tố - Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết: “Ngoài việc bố trí 3 công an ở 10 xã có điểm cách ly tập trung, chúng tôi còn điều động 12 công an cắm chốt ở 3 điểm cách ly tập trung chung của huyện để tham gia công tác tiếp nhận, quản lý, đảm bảo an ninh trật tự…”.

Với quyết tâm đáp ứng các điều kiện cơ bản cho việc cách ly tập trung số con em từ nước ngoài và các địa phương trong nước trở về, Can Lộc vẫn đang thực hiện theo đúng kịch bản phòng chống dịch Covid-19 đã đặt ra.

Huyện cũng đã chủ động chuẩn bị để tiếp tục tiếp nhận một số lượng lớn lao động vẫn còn ở Thái Lan (hơn 2.400 người) chưa biết sẽ trở về lúc nào.

...và cả công tác hậu cần

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Huy Cường cho biết: “Huyện đã thiết lập hệ thống Zalo cập nhật thông tin chỉ đạo, nắm bắt tình hình từ cơ sở để có giải pháp bổ cứu kịp thời.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang yêu cầu các địa phương cử cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, thống kê nhanh số người đi lao động ở nước ngoài nói chung và Thái lan nói riêng có thể sẽ về địa phương trong những ngày tới đây để chủ động về cơ sở vật chất, đáp ứng tốt việc cách ly tập trung”.

Thúy Ngọc - Bích Liên