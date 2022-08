Hà Tĩnh: Cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do vật nhọn đâm thấu bụng

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện kịp thời cứu sống một bệnh nhân sốc mất máu do bị vật sắc nhọn đâm thấu bụng.

Theo đó, trong lúc trèo cây, do bất cẩn, anh H.B.B (48 tuổi, trú xã Trung Lộc, Can Lộc) không may bị ngã và bị dao đâm vào vùng bụng gây lòi ruột kèm chảy máu nhiều. Người nhà đưa anh B. vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân B., các bác sỹ đã tiến hành thăm khám và chẩn đoán: Sốc mất máu - vết thương thấu bụng. Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch, đồng thời kích hoạt quy trình báo động đỏ và tiến hành chuyển mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Kíp phẫu thuật có sự tham gia của các bác sỹ Khoa Ngoại Tiêu hoá, Ngoại Tổng hợp, Kíp gây mê - Khoa Gây mê hồi sức, Khoa Huyết học truyền máu phối hợp truyền máu cho bệnh nhân.

Hiện tại, sau mổ bệnh nhân H.B.B đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang tiếp tục được theo dõi điều trị hậu phẫu tại Khoa Ngoại Tiêu hóa.

Ngay sau khi mở ổ bụng, các bác sỹ phát hiện ruột non của bệnh nhân bị thủng nhiều chỗ, đứt động mạch mạc treo ruột non, đứt động mạch chậu, xuất hiện nhiều máu tươi và máu cục trong ổ bụng của bệnh nhân B.

Trong thời gian gần 4 tiếng đồng hồ, với sự phối hợp nhịp nhàng và khẩn trương các bác sỹ đã tiến hành khâu cầm máu mạch mạc treo ruột non, khâu lỗ thủng ruột non, khâu vết thương động mạch chậu trong, lấy ra 2.000ml máu tươi và máu cục, đồng thời tiến hành chuyền 4 đơn vị khối hồng cầu và 2 đơn vị huyết tương tươi.

Hiện tại, sau mổ bệnh nhân H.B.B đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang tiếp tục được theo dõi điều trị hậu phẫu tại Khoa Ngoại Tiêu hóa.

Bác sĩ Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Đây là trường hợp rất nặng, khi tới bệnh viện, bệnh nhân bắt đầu có tình trạng truỵ mạch do bị mất máu nhiều và rất dễ nguy hiểm tính mạng nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, không có sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời giữa các Khoa nhất là từ bộ phận cấp cứu ban đầu”.

Tin liên quan: Cứu sống sản phụ mang song thai bị tiền sản giật và sản giật nặng sau mổ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện cứu sống sản phụ mang song thai bị tiền sản giật và sản giật nặng sau mổ lấy thai.

Tuấn Dũng