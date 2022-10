Hà Tĩnh: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong cung cấp các dịch vụ y tế ngoài công lập

Sở Y tế Hà Tĩnh cùng các địa phương đang tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm trong cung cấp dịch vụ y tế và khám, chữa bệnh ngoài công lập.

Thời gian qua, Sở Y tế Hà Tĩnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động khám, chữa bệnh và cung cấp các dịch vụ y tế ngoài công lập, nhất là đối với các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ, làm đẹp.

Một cơ sở nha khoa tự giác tháo biển hiệu do chưa đủ điều kiện hoạt động.

Cuối tháng 8 vừa qua, các đoàn đã kiểm tra và phát hiện 5 cơ sở vi phạm, xử phạt 1 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ do không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tạm dừng hoạt động đối với 4 cơ sở cung cấp dịch vụ nha khoa và thẩm mỹ do chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định. Sau một thời gian tạm dừng hoạt động, đến nay, tất cả các cơ sở vi phạm đã khắc phục đầy đủ những vi phạm và được hoạt động trở lại.

Cùng với sự vào cuộc của Sở Y tế, các địa phương cũng đã thành lập các đoàn để kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập.

Một phòng khám nha khoa vừa xây dựng nhưng chưa hoạt đông do chưa có giấy phép.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Y tế huyện Kỳ Anh cho biết: “Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Y tế, phòng đã tham mưu UBND huyện thành lập đoàn đi kiểm tra, rà soát tất cả 10 cơ sở có liên quan đến cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn. Qua kiểm tra, có 4 cơ sở chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục để hoạt động theo quy định. Các chủ cơ sở đã nhận thức được các vi phạm và xin tự khắc phục/ đóng cửa/ tháo gỡ các biển bảng; 1 cơ sở mới xây dựng nhưng đóng cửa chưa hoạt động vì chưa có giấy phép".

Là địa bàn có nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập, trong tháng 9 vừa qua, TP Hà Tĩnh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ. Qua kiểm tra 8 cơ sở nha khoa, chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ, không phát hiện các vi phạm hoạt động chuyên môn cũng như các quy định của pháp luật. Đoàn cũng đã kết hợp tuyên truyền các cơ sở đăng ký thông báo đầy đủ các danh mục kỹ thuật trên hệ thống dịch vụ công của UBND tỉnh hoặc trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế.

Một phòng khám tự giác dán thông báo chưa tiếp nhận bệnh nhân khi đang chờ cấp giấy phép.

Ngoài TP Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh, các huyện, thị xã như: Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh cũng đã có văn bản gửi các cơ sở y tế, các xã, phường, thị trấn để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khám, chữa bệnh và cung cấp các dịch vụ y tế ngoài công lập, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ, làm đẹp.

Đồng thời, đầu tháng 10, các địa phương này sẽ thành lập đoàn kiểm tra để rà soát tất cả các cơ sở nhằm chấn chỉnh, xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân có hoạt động khám chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ, kỹ thuật nhưng không có giấy phép hoạt động hoặc không có thông báo đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Y tế kiểm tra một số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Bác sỹ Nguyễn Đình Dũng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) cho biết: “Tất cả các cơ sở đủ điều kiện khám, chữa bệnh được cấp phép, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đủ điều kiện hoạt động đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế. Theo quy định, việc sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp xâm lấn như: phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm..; các can thiệp xâm lấn khác để làm thay đổi màu da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể như: da, mũi, mắt, môi và bộ phận khác trên cơ thể người - có sử dụng thuốc gây mê dạng tiêm, chỉ được thực hiện tại các bệnh viện hoặc phòng khám có chuyên khoa thẩm mỹ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ BVĐK tỉnh và BVĐK TTH Hà Tĩnh là đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt một số kỹ thuật về lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Còn lại, chưa phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ ngoài công lập nào được cấp phép".

Theo khuyến cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, người dân khi có ý định đi làm đẹp, nhất là thực hiện các kỹ thuật có xâm lấn cần lựa chọn cơ sở làm đẹp có uy tín (đã đăng ký thông báo đủ điều kiện hoạt động hoặc đã được cấp phép theo quy định). Người dân nên thực hiện việc tra cứu thông tin về các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên website của Sở Y tế để được làm đẹp an toàn và chất lượng, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

