Khả năng cung ứng oxy cao gấp 30 lần nhu cầu hiện nay

Người dân không nên mua, tích trữ máy thở, bình khí oxy vì vừa lãng phí do không thể tự sử dụng được mà còn có thể gây nên sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường.

Trong làn sóng dịch thứ tư được ghi nhận từ ngày 27/4 đến nay, ViệtNam đã có hơn 50.000 ca mắc COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố.

Trong số đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số bệnh nhân mắc COVID-19 cao nhất với gần 30.000 ca bệnh được ghi nhận.

Sự nguy hiểm của biến thể Delta cùng với số lượng ca mắc không ngừng gia tăng đã tạo nên áp lực rất lớn cho công tác điều trị y tế cùng sự lo lắng từ người dân.

Trước tình trạng người dân tìm mua các thiết bị thở máy, thiết bị tạo oxy, tích trữ các bình khí oxy để dùng tại nhà dù các chuyên gia đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), khuyến cáo “người dân không nên mua, tích trữ máy thở , bình khí oxy vì vừa lãng phí do không thể tự sử dụng được mà còn có thể gây nên sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường.”

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết với bệnh nhân mắc COVID-19 có xuất hiện tình trạng suy hô hấp, khó thở thì việc sử dụng các thiết bị, hệ thống hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân là điều cần thiết. Tuy nhiên không phải tất cả các bệnh nhân COVID-19 đều cần đến thở máy.

Theo dữ liệu được ghi nhận trong đợt dịch lần này, có khoảng 80% các bệnh nhân không triệu chứng hoặc có biểu hiện lâm sàng nhẹ chỉ có khoảng 5% số ca cần thở oxy gọng kính, 0,17% thở máy không xâm nhập và 1,3% số ca thở máy xâm nhập.

Bên cạnh đó, việc thiết lập, vận hành và đưa vào sử dụng hệ thống máy thở cũng khác và yêu cầu cao hơn so với các thiết bị theo dõi sức khỏe thông thường tại nhà như nhiệt kế, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết... mà người dân có thể sử dụng tại nhà.

“Vì vậy, việc thiết lập và vận hành hệ thống máy thở cần được thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị phụ trợ (hệ thống oxy, hệ thống khí nén), cần có thầy thuốc (bác sỹ, điều dưỡng) được đào tạo chuyên môn bài bản để vận hành. Đồng thời quá trình bệnh nhân sử dụng máy thở cũng cần được kiểm tra, theo dõi định kỳ, tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có những chỉ định và xử lý kịp thời,” Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Trọng Khoa cho biết.

Đồng thời Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Trọng Khoa khẳng định trong điều kiện gia đình thì không thể thiết lập các hệ thống máy thở, cũng như không thể cắt cử các kíp chuyên môn đến vận hành và theo dõi việc sử dụng máy thở tại nhà riêng cho bệnh nhân.

Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh cam kết không thiếu máy thở cho người bệnh, do đó người dân hoàn toàn có thể yên tâm. Người dân không nên mua, tích trữ máy thở vì vừa gây lãng phí do không thể tự dùng được, mà còn tạo sự khan hiếm nguồn cung khiến các cơ sở y tế, bệnh viện có thể không thể mua được máy cho bệnh nhân cần trong trường hợp dịch bệnh có những diễn biến khó lường.

Chia sẻ thêm về mối quan tâm của người dân đối nguồn cung khí oxy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh một lần nữa khẳng định, Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh cam kết không thiếu máy thở, khí oxy cho người bệnh, do đó người dân hoàn toàn có thể an tâm.

“Về vấn đề nguồn cung khí oxy, Bộ Y tế đã tiến hành khảo sát và đánh giá năng lực sản xuất oxy tại nước ta, kết quả cho thấy khả năng cung ứng oxy từ các đơn vị sản xuất trong nước cao gấp 30 lần so với nhu cầu hiện nay tại các bệnh viện, do đó nguồn cung cấp khí oxy cho cả nước nói chung hay tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đều không thiếu. Do đó, người dân không nên mua, tích trữ các bình khí oxy tại nhà vì chẳng những không thể sử dụng được mà còn tiềm ẩn mối nguy cháy nổ rất lớn,” Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh./.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)