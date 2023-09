Không có trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại cơ sở y tế Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã tiếp nhận 91 trường hợp đến khám do tai nạn giao thông, trong đó, có 42 trường hợp phải nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đều bố trí cán bộ trực, khám bệnh, chữa bệnh đầy đủ, bệnh nhân được đón tiếp và khám chữa bệnh kịp thời, đúng quy định. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ổn định, không có các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát hiệu quả, không xảy ra việc lây lan, bùng phát các dịch bệnh.

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh chăm lo chu đáo cho các bệnh nhân trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9.

Trong 4 ngày nghỉ, các cơ sở y tế đã tiếp nhận, cấp cứu cho 3.238 trường hợp và có 4.086 trường hợp ở lại điều trị nội trú. Tất cả các bệnh nhân ở lại điều trị đều được các y bác sỹ chăm sóc chu đáo.

Về tình hình khám, chữa bệnh do tai nạn giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã tiếp nhận 91 trường hợp đến khám do tai nạn giao thông, trong đó, 42 trường hợp phải nhập viện điều trị, 9 trường hợp phải chuyển tuyến. Các cơ sở y tế không ghi nhận trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.

Phúc Quang