Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc-xin tại các địa phương, cơ sở y tế

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh mong muốn các cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về lấy mẫu để đảm bảo an toàn cho bản thân và người dân; đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu để xét nghiệm, sàng lọc virus SARS-CoV-2.

Sáng nay (17/6), bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã kiểm tra, giám sát lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng tại 2 huyện Thạch Hà và Can Lộc.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh (áo trắng bên trái) giám sát lấy mẫu tại thị trấn Thạch Hà.

Đến cuối giờ sáng nay, các lực lượng y tế huyện Thạch Hà đã lấy được 5.800/15.000 mẫu, đạt 39% kế hoạch, huyện Can Lộc đã lấy được 6.900/12.000 mẫu, đạt 57%. Huyện Thạch Hà và Can Lộc cũng đã huy động 120 người (mỗi huyện 60 người) từ các ban, ngành và địa phương hỗ trợ lập danh sách, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự...

Tại các khu vực lấy mẫu bố trí điểm thuận lợi, diện tích rộng rãi, thực hiện tốt giãn cách; các thôn, xóm đã chia ra từng tổ liên gia đến lấy theo khung giờ được thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đảm bảo không tập trung đông người cùng một thời điểm, thực hiện phân luồng, theo quy trình một chiều.

Các điểm cũng bố trí nước sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và yêu cầu người đến lấy mẫu thực hiện nghiêm theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế trao đổi với các lực lượng y tế tại xã Thiên Lộc.

Kiểm tra công tác lấy mẫu ở các địa phương, bác sỹ Nguyễn Tuấn chia sẻ với những vất vả, áp lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và các lực lượng đang làm nhiệm vụ lấy mẫu.

Quyền Giám đốc Sở Y tế cũng mong muốn các cán bộ, nhân viên y tế tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về lấy mẫu để đảm bảo an toàn cho bản thân, mặt khác tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu để xét nghiệm sàng lọc, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

... và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Thiên Lộc.

Trao đổi với bà con nhân dân, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn mong muốn bà con đồng hành, chia sẻ và hợp tác cùng lực lượng y tế trong việc lấy mẫu, tuân thủ quy định giãn cách khi đi lấy mẫu, góp phần cùng các lực lượng sớm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Sáng ngày 17/6, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Chánh Thành đã đi kiểm tra công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 2 cho các đối tượng ưu tiên tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên và BVĐK thành phố Hà Tĩnh.

Theo phân bổ của Sở Y tế, trong đợt này, BVĐK thành phố Hà Tĩnh sẽ tiêm cho 915 trường hợp, trong đó các đối tượng tiêm vắc-xin mũi 2 là 676 người, còn lại là những đối tượng chưa được tiêm trong đợt 1 vừa qua.

Tính đến hết sáng 17/6, BVĐK thành phố Hà Tĩnh đã tiêm được 147 mũi vắc-xin cho các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Chánh Thành nắm bắt tiến độ tiêm phòng tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh.

Tại huyện Cẩm Xuyên, trong sáng 17/6, BVĐK huyện đã tiêm được 80 trên tổng số 337 mũi vắc-xin do Sở Y tế phân bổ.

Đối tượng được tiêm là BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; cán bộ, nhân viên y tế và các chiến sỹ Đồn Biên phòng 168 - thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên. Dự kiến, đến hết ngày 18/6, BVĐK huyện Cẩm Xuyên sẽ hoàn tất việc tiêm phòng đợt 2.

Dự kiến BVĐK huyện Cẩm Xuyên sẽ hoàn tất việc tiêm phòng đợt 2 cho 337 đối tượng trong 2 ngày 17 và 18/6.

Kiểm tra tại các điểm tiêm chủng, Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là thực hiện kỹ lưỡng việc khám sàng lọc, theo dõi phản ứng sau tiêm.

Trong quá trình tổ chức tiêm, cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo, nhất là giãn cách, không tập trung đông người, đeo khẩu trang đúng cách; bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đo huyết áp, khai báo y tế... theo đúng quy định.

Nhật Thắng - Huy Hoàng