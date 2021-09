Ngày 13/9: Có 11.172 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh nhiều nhất với 5.446 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 13/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.172 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh nhiều nhất với 5.446 ca, tiếp đến là Bình Dương với 3.651 ca. Trong ngày có 11.200 bệnh nhân khỏi.

Thông tin các ca mắc mới COVID-19:

Tính từ 17h ngày 12/9 đến 17h ngày 13/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.172 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 11.168 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (5.446), Bình Dương (3.651), Đồng Nai (768), Long An (327), Tiền Giang (161), Tây Ninh (142), Kiên Giang (77), Cần Thơ (68), Đồng Tháp (59), Quảng Bình (57), An Giang (44), Khánh Hòa (44), Bình Phước (42), Hà Nội (41), Bình Thuận (38), Đắk Lắk (28), Cà Mau (21), Đắk Nông (20), Thừa Thiên Huế (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Đà Nẵng (13), Quảng Ngãi (13), Sóc Trăng (11), Nghệ An (9), Thanh Hóa (7), Quảng Nam (7), Phú Yên (7), Bạc Liêu (6), Vĩnh Long (5), Bến Tre (5), Bình Định (5), Ninh Thuận (5), Trà Vinh (4), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1) trong đó có 5.926 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 301 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 712 ca, Bình Dương tăng 463 ca, Đồng Nai giảm 206 ca, Long An tăng 42 ca, Tiền Giang tăng 81 ca.

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 12.446 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 624.547 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.348 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 620.165 ca, trong đó có 383.004 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 13/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Ninh Bình.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (303.475), Bình Dương (160.669), Đồng Nai (35.584), Long An (28.486), Tiền Giang (12.366).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 11.200

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 385.778

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.035 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.805

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.131

- Thở máy không xâm lấn: 141

- Thở máy xâm lấn: 928

- ECMO: 30

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 298 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (228), Bình Dương (32), Đồng Nai (10), Long An (7), Tiền Giang (5), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (2), Phú Yên (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), An Giang (1).

- Bổ sung dữ liệu 83 ca tử vong từ thời gian trước đó tại: Bình Dương (9), Đồng Tháp (52), An Giang (22).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 279 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 240.234 xét nghiệm cho 771.109 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.207.904 mẫu cho 44.219.750 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 12/9 có 1.066.948 liều vaccine COVID-19 được tiêm . Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 29.280.307 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 23.954.248 liều, tiêm mũi 2 là 5.326.059 liều

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều 13/9

- Cả thế giới có 225.551.978 ca nhiễm, trong đó 202.158.757 ca khỏi bệnh; 4.645.679 ca tử vong và 18.747.542 ca đang điều trị (102.980 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 96.317 ca, tử vong tăng 1.992 ca.

- Châu Âu tăng 25.537 ca; Bắc Mỹ tăng 5.516 ca; Nam Mỹ tăng 141 ca; châu Á tăng 60.801 ca; châu Phi tăng 2.290 ca; châu Đại Dương tăng 2.032 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 36.616 ca, trong đó: Indonesia tăng 2.577 ca, Thái Lan tăng 12.583 ca, Philippines tăng 20.745 ca, Campuchia tăng 629 ca, Đông Timor tăng 82 ca.

Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế tổ chức cuộc họp do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì với sự tham dự của các nhà khoa học, các chuyên gia của các Hội đồng khoa học để bàn về các giải pháp phòng chống dịch cho năm 2022, trong đó tập trung vào các vấn đề vaccine, xét nghiệm, điều trị và ưu tiên tăng cường hệ thống đáp ứng y tế của quốc gia...

- Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn trực tuyến triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với hơn 1.000 điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố.

- Bộ Y tế có văn bản số 7601/DP-BYT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

- TP. Hồ Chí Minh: Ngày 13/9, Sở Y tế TP. HCM có văn bản khẩn gửi đến UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức, bệnh viện dã chiến, khu cách ly F0 toàn thành phố về việc tăng cường hỗ trợ cho lực lượng nhân viên y tế tại các bệnh viện dã chiến và sử dụng tình nguyện viên. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đã rút nhân viên ra khỏi bệnh viện dã chiến, lập tức bổ sung nhân lực thay thế đầy đủ, bảo đảm quân số, tránh tạo áp lực công việc lên các nhân viên còn lại. Đảm bảo thời gian nghỉ sau khi kết thúc ca trực cho các nhân viên y tế, không để nhân viên làm việc liên tục trong thời gian dài mà không có ngày nghỉ. Hạn chế sử dụng nhân viên y tế vào vị trí hành chính nhằm đảm bảo công tác chuyên môn. Trong tình hình thiếu nhân lực hành chính, đề nghị bổ sung lực lượng sinh viên, tình nguyện viên vào các vị trí hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Các đơn vị cung cấp thực phẩm điều chỉnh chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng, có thêm lựa chọn phù hợp khẩu vị mỗi vùng miền...

- Tỉnh Đồng Nai: Xây dựng danh mục thuốc phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 theo từng tầng cụ thể trong tháp điều trị bệnh nhân COVID-19.

- Tỉnh Bạc Liêu: Từ 19h ngày 13/9, áp dụng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với toàn huyện Hòa Bình.

- Tỉnh Tiền Giang: Triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng từ ngày 13/9 đến đầu tháng 10/2021 nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trên địa bàn.

