Ngày 18/9: Có 9.373 ca mắc COVID-19, thấp hơn hôm qua 2.146 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 18/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.373 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh có 4.273 ca, tiếp sau là Bình Dương 2.877 ca.

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:

- Tính từ 17h ngày 17/9 đến 17h ngày 18/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.373 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 9.360 ca ghi nhận trong nước TP HCM (4.237), Bình Dương (2.877), Đồng Nai (939), Long An (236), Tiền Giang (197), Kiên Giang (168), An Giang (143), Đắk Lắk (91), Đắk Nông (70), Tây Ninh (66), Quảng Bình (45), Bình Định (45), Cần Thơ (43), Đồng Tháp (30), Khánh Hòa (28), Quảng Ngãi (23), Bình Thuận (21), Hà Nội (19), Ninh Thuận (14), Bình Phước (10), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Quảng Trị (9), Phú Yên (8 ), Bạc Liêu (8 ), Trà Vinh (5), Nghệ An (4), Thanh Hóa (4), Cà Mau (3), Quảng Nam (3), Bến Tre (1), Lào Cai (1), Thừa Thiên Huế (1), Lâm Đồng (1) trong đó có 4.827 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 2.146 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. Hồ Chí Minh giảm 1.735 ca, Bình Dương giảm 1.136 ca, Đồng Nai tăng 594 ca, Long An giảm 37 ca, Tiền Giang tăng 79 ca.

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.723 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 677.023 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.881 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 672.592 ca, trong đó có 445.594 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 15/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (331.032), Bình Dương (175.963), Đồng Nai (39.020), Long An (30.079), Tiền Giang (12.957).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 14.903

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 448.368

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.477 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.494

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 916

- Thở máy không xâm lấn: 232

- Thở máy xâm lấn: 771

- ECMO: 34

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 220 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (165), Bình Dương (39), Kiên Giang (7), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), Thanh Hóa (1), Quảng Ngãi (1), Hà Nội (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 250 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.857 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 232.641 xét nghiệm cho 560.173 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.410.946 mẫu cho 48.052.825 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 17/9 có 452.817 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 33.555.359 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 27.208.264 liều, tiêm mũi 2 là 6.347.095 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều ngày 18/9

- Cả thế giới có 228.484.431 ca nhiễm, trong đó 205.066.176 ca khỏi bệnh; 4.694.219 ca tử vong và 18.724.036 ca đang điều trị (100.615 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày, số ca nhiễm của thế giới tăng 105.294 ca, tử vong tăng 1.868 ca.

- Châu Âu tăng 38.267 ca; Bắc Mỹ tăng 4.759 ca; Nam Mỹ tăng 346 ca; châu Á tăng 58.496 ca; châu Phi tăng 797 ca; châu Đại Dương tăng 2.629 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 37.294 ca, trong đó: Thái Lan tăng 14.109 ca, Philippines tăng 23.134 ca, Đông Timor tăng 51 ca.

Hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày

- Ngày 17/9/2021, Bộ Y tế đã có quyết định số 4471/QĐ-BYT ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với vaccine Abdala (Cuba) theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

- Ngày 17/9/2021, tại TP. Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận 270.000 bộ test xét nghiệm PCR của Tổ chức Sáng kiến Tiếp cận y tế Clinton (CHAI) tài trợ cho Việt Nam phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- TP. Hồ Chí Minh: từ 27/4 đến ngày 16/9/2021, số mẫu xét nghiệm RT-PCR đã lấy là 1.997.478 mẫu, xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 9.673.181 test. Từ 18h ngày 16/9/2021 đến 18h ngày 17/9/2021 đã xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại vùng cam, vùng đỏ là 154.762 người, có 2.974 người có kết quả dương tính (tỉ lệ dương tính là 1,2%).

- TP. Hà Nội: Yêu cầu các đơn vị lấy mẫu 100% người có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, rát họng, mệt mỏi, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác... Thực hiện rà soát đúng khu vực, đúng tần suất theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Thành phố, Sở Y tế.

- TP. Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới, kể từ 0 giờ ngày 18/9, 4 huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai và Vĩnh Thạnh (vùng xanh) sẽ áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Riêng các quận còn lại là Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 18/9 đến 25/9/2021.

Theo SK&ĐS