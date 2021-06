Ngày 19/6: Việt Nam ghi nhận 308 bệnh nhân COVID-19

Bản tin dịch COVID-19 tối 19/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 92 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 308 ca. Bộ Y tế cũng cho biết CDC Bắc Giang đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 danh sách 178 ca bệnh (BN12676-BN12853) đã được phát hiện trước đó tại các khu vực phong toả, nay rà soát hoàn thành thông tin xét nghiệm.

CDC Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 12h đến 18h ngày 19/6 có 102 ca mắc mới (BN12621-12900):

- 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình (8 ), Đà Nẵng (2), An Giang (1), Quảng Nam (1).

- 90 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (31), Bắc Giang (18), Bình Dương (18), Bắc Ninh (7), Đà Nẵng (5), Long An (3), Lạng Sơn (2), Đồng Nai (2), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1), Nam Định (1); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- 321 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

- Trong ngày 19/6, Việt Nam ghi nhận thêm 308 ca mắc mới:

+ 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình (8 ), Đà Nẵng (2), Thanh Hoá (1), Hà Nam (1), Tây Ninh (1), An Giang (1), Quảng Nam (1).

+ 293 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (135), Bắc Giang (49), Bắc Ninh (36), Bình Dương (30), Nghệ An (16), Đà Nẵng (6), Long An (6), Tiền Giang (3), Hà Tĩnh (3), Hoà Bình (2), Lạng Sơn (2), Đồng Nai (2), Lào Cai (1), Hà Nội (1), Nam Định (1); trong đó 258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- Chiều ngày 19/6/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 danh sách 178 ca bệnh (BN12676-BN12853) đã được phát hiện trước đó tại các khu vực phong toả, nay rà soát hoàn thành thông tin xét nghiệm.

Tính đến 18h ngày 19/6:

- Việt Nam có tổng cộng 11.213 ca ghi nhận trong nước và 1.687 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.936 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.445.591 xét nghiệm cho 5.418.646 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN12642 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 29 tuổi, địa chỉ huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 17/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 18/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- CA BỆNH BN12666 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngày 05/6/2021, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

- CA BỆNH BN12854-BN12855 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Ngày 17/6/2021, từ UAE nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9305 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH BN12861-BN12867, BN12899 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Ngày 18/6/2021, từ Bờ Biển Ngà quá cảnh Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nình Bình.

90 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN12621-BN12624, BN12628-BN12641, BN12467 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: là các trường hợp liên quan đến BN11132, BN11668, BN12461, BN12462, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN12625, BN12651 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 1 ca liên quan đến Công ty House Ware - Bình Dương, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- CA BỆNH BN12626-BN12627 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

- CA BỆNH BN12643, BN12649-BN12650, BN12653, BN12658, BN12661-BN12665, BN12667-BN12674 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: ngày 19/6/2021 tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 18 ca trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN12644 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN12415, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

- CA BỆNH BN12645-BN12647 ghi nhận tại tỉnh Long An: F1 của BN12511, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

- CA BỆNH BN12648, BN12900 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN11356, BN8425, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN12652, BN12654-BN12657, BN12659-BN12660 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN12675 ghi nhận tại tỉnh Nam Định: nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; liên quan đến Khu công nghiệp Đình Trám - Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- CA BỆNH BN12856-BN12860 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: là F1 của BN12437, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN12868-BN12898 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 16 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, 7 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

