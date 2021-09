Ngày 2/9: Thêm 13.197 ca mắc COVID-19, cao hơn hôm qua 1.763 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 2/9 của Bộ Y tế cho biết có 13.197 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 5.963 ca; đứng thứ 2 là Bình Dương với 4.504 ca. Trong ngày, có 10.062 bệnh nhân khỏi.

Thông tin các ca mắc mới COVID-19

Tính từ 17h ngày 01/9 đến 17h ngày 02/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 13.186 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (5.963), Bình Dương (4.504), Đồng Nai (803), Long An (583), Tiền Giang (290), Kiên Giang (122), Đồng Tháp (102), Bình Phước (70), Nghệ An (66), Tây Ninh (62), Khánh Hòa (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Quảng Bình (56), An Giang (51), Thanh Hóa (50), Hà Nội (48), Đà Nẵng (42), Cần Thơ (42), Bình Thuận (34), Đắk Lắk (34), Thừa Thiên Huế (25), Bình Định (20), Quảng Ngãi (19), Sóc Trăng (13), Cà Mau (11), Bạc Liêu (8 ), Bến Tre (8 ), Trà Vinh (7), Lạng Sơn (6), Phú Yên (6), Vĩnh Long (5), Quảng Nam (4), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (3), Bắc Giang (3), Ninh Thuận (2), Nam Định (2), Hậu Giang (2), Thái Bình (1) trong đó có 7.255 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.757 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 595 ca, Bình Dương tăng 1.064 ca, Đồng Nai tăng 44 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 96 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 486.727 ca nhiễm, đứng thứ 55/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.951 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 482.497 ca, trong đó có 256.550 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (232.585), Bình Dương (122.732), Đồng Nai (25.328), Long An (23.221), Tiền Giang (10.136).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10.602

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 259.324

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.443 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.145

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.238

- Thở máy không xâm lấn: 176

- Thở máy xâm lấn: 858

- ECMO: 26

3. Số bệnh nhân tử vong:

Cũng tại bản tin này, Bộ Y tế cho biết do nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu của Bệnh viện dã chiến Phú Thọ (Bệnh nhân quê ở Lào Cai và tử vong do tai nạn giao thông tại Phú Thọ) nên Tiểu ban Điều trị xin đính chính Lào Cai không có ca tử vong vào ngày 01/9/2021.

- Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 271 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (197), Bình Dương (34), Đồng Nai (8), Tiền Giang (7), Đồng Tháp (6), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Nghệ An (2), Hà Nội (1), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 962.340 xét nghiệm cho 1.306.892 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.347.523 mẫu cho 35.810.438 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 01/9 có 302.074 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 20.542.325 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.660.772 liều, tiêm mũi 2 là 2.881.553 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều 2/9

- Cả thế giới có 219.359.741 ca nhiễm, trong đó 196.173.588 khỏi bệnh; 4.546.830 tử vong và 18.639.323 đang điều trị (104.863 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 126.934 ca, tử vong tăng 3.076 ca.

- Châu Âu tăng 27.906 ca; Bắc Mỹ tăng 19.130 ca; Nam Mỹ tăng 461 ca; châu Á tăng 75.832 ca; châu Phi tăng 2.087 ca; châu Đại Dương tăng 1.518 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 32.354 ca, trong đó: Thái Lan tăng 14.956 ca, Philippines tăng 16.621 ca, Campuchia tăng 416 ca, Lào tăng 170 ca, Singapore tăng 191 ca.

Những hoạt động nổi bật cuả ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế ban hành Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

- Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19; yêu cầu triển khai nghiêm, triệt để các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 , nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát.

- Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khẩn trương triển khai kế hoạch thành lập Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia đặt tại cơ sở 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Bộ Y tế ban hành Công văn số 7278/BYT-TB-CT ngày 01/9/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp đảm bảo các điều kiện vận chuyển, cung ứng trang thiết bị y tế và oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

- TP Hồ Chí Minh

+ Tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho tất cả người dân ở khu vực “vùng đỏ” và “vùng cam”. Khu vực “vùng xanh” và “vùng vàng” sẽ làm xét nghiệm RT-PCR với mẫu gộp 5 cho “vùng vàng” và mẫu gộp 10 cho “vùng xanh”. Tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho đội ngũ shipper miễn phí từ 5h - 6h tại địa phương.

+ Kết quả xét nghiệm RT-PCR từ ngày 27/4 đến 01/9, đã lấy 1.584.389 mẫu, (trong đó có 976.037 mẫu đơn, 608.352 mẫu gộp), với 5.661.626 người được lấy mẫu (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất...). Tổng số mẫu chưa có kết quả: 6.534 mẫu, trong đó có 3.595 mẫu đơn và 2.939 mẫu gộp.

- TP. Hà Nội: Tối 1/9, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu di dời 150 người dân đầu tiên trong ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đến Khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất). Trong các ngày 2 và 3/9, quận sẽ tiếp tục di dời những người dân còn lại đến vùng an toàn theo phương án.

