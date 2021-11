Ngày 28/11: Có 12.936 ca COVID-19, Bình Phước, Bến Tre và Hải Phòng tăng số mắc

Bản tin dịch COVID-19 ngày 28/11 của Bộ Y tế cho biết có 12.936 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố; TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất; các tỉnh Bình Phước, Bến Tre và Hải Phòng tăng số mắc; Trong ngày có 1.712 ca khỏi; 190 ca tử vong.

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam

Tính từ 16h ngày 27/11 đến 16h ngày 28/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.936 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 12.928 ca ghi nhận trong nước (giảm 120 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 7.100 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP Hồ Chí Minh (1.454), Cần Thơ (966), Bình Dương (705), Tây Ninh (692), Bình Thuận (598), Đồng Tháp (592), Bình Phước (591), Đồng Nai (553), Vĩnh Long (545), Bà Rịa - Vũng Tàu (531), Bến Tre (522), Bạc Liêu (512), Sóc Trăng (491), Kiên Giang (439), Cà Mau (387), Hậu Giang (294), Hà Nội (277), Khánh Hòa (258), An Giang (215), Bình Định (193), Bắc Ninh (185), Tiền Giang (155), Thừa Thiên Huế (136), Lâm Đồng (133), Hải Phòng (128), Long An (101), Gia Lai (88), Hà Giang (85), Đắk Lắk (75), Đắk Nông (72), Thanh Hóa (71), Nghệ An (70), Đà Nẵng (66), Hà Tĩnh (65), Quảng Nam (64), Vĩnh Phúc (58), Thái Nguyên (58), Ninh Thuận (57), Hòa Bình (49), Hải Dương (41), Phú Thọ (40), Nam Định (40), Thái Bình (34), Quảng Ngãi (31), Quảng Ninh (28), Tuyên Quang (27), Hưng Yên (27), Quảng Trị (26), Phú Yên (23), Quảng Bình (21), Yên Bái (17), Hà Nam (16), Bắc Giang (11), Điện Biên (7), Lào Cai (5), Bắc Kạn (2), Sơn La (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Trà Vinh (-328), TP. Hồ Chí Minh (-319), Bà Rịa Vũng Tàu (-166).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Phước (+452), Bến Tre (+257), Hải Phòng (+106).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 12.102 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.210.340 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 12.282 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.205.128 ca, trong đó có 955.819 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (467.407), Bình Dương (280.908), Đồng Nai (86.184), Long An (38.039), Tiền Giang (27.182).

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới

- Cả thế giới có 261.463.575 ca nhiễm, trong đó 236.189.998 khỏi bệnh; 5.215.052 tử vong và 20.058.525 đang điều trị (83.269 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 104.861 ca, tử vong tăng 2.408 ca.

- Châu Âu tăng 83.354 ca; Bắc Mỹ tăng 2.956 ca; Nam Mỹ tăng 31 ca; châu Á tăng 16.328 ca; châu Phi tăng 784 ca; châu Đại Dương tăng 1.408 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 6.715 ca, trong đó: Thái Lan tăng 5.854 ca, Philippines tăng 838 ca, Campuchia tăng 23 ca.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.712 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 958.636 ca

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.096 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.483 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.846 ca

- Thở máy không xâm lấn: 174 ca

- Thở máy xâm lấn: 584 ca

- ECMO: 9 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Từ 17h30 ngày 27/11 đến 17h30 ngày 28/11 ghi nhận 190 ca tử vong tại:

+ Tại TP. Hồ Chí Minh (72) trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (5), An Giang (2), Tiền Giang (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1).

+ Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (18), Bình Dương (13), Kiên Giang (10), An Giang (9), Long An (9), Cần Thơ (9), Bình Thuận (8 ), Đồng Tháp (6), Bạc Liêu (6), Tây Ninh (5), Tiền Giang (5), Cà Mau (4), Bến Tre (3), Vĩnh Long (3), Trà Vinh (3), Sóc Trăng (3), Nghệ An (2), Bình Định (1), Đắk Lắk (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 160 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.882 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới là 0,1%.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 34/234 vùng lãnh thổ, Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 10/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 162.929 xét nghiệm cho 328.876 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 25.843.009 mẫu cho 67.855.824 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Trong ngày 27/11 có 1.074.001 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 118.768.386 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 69.747.303 liều, tiêm mũi 2 là 49.021.083 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Đề án “Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19” lần thứ 8 trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, góp ý của Ban cán sự đảng Chính phủ, các Bộ ngành, thành viên Chính phủ, Văn phòng TW Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng; đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.

