Ngày 4/9: Có 9.521 ca mắc COVID-19, giảm hơn 5.401 ca so với hôm qua

Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 4/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.521 ca mắc, thấp hơn 5.401 ca so với hôm qua. TP HCM vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 4.104 ca. Trong ngày số ca bệnh khỏi là 11.848.

Thông tin các ca mắc mới COVID-19

Tính từ 17h ngày 03/9 đến 17h ngày 04/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.521 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (4.104), Bình Dương (2.485), Đồng Nai (992), Long An (544), Tiền Giang (148), Tây Ninh (137), Kiên Giang (125), Đồng Tháp (120), Quảng Bình (110), Bình Thuận (99), Cần Thơ (76), Đắk Lắk (73), Bình Phước (62), Hà Nội (52), Khánh Hòa (51), Đà Nẵng (47), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), An Giang (35), Nghệ An (32), Phú Yên (29), Quảng Ngãi (23), Thừa Thiên Huế (22), Sóc Trăng (21), Bạc Liêu (15), Trà Vinh (14), Gia Lai (12), Sơn La (9), Thanh Hóa (8 ), Bình Định (7), Vĩnh Long (7), Cà Mau (6), Lâm Đồng (5), Ninh Thuận (3), Bắc Ninh (3), Bến Tre (2), Hà Tĩnh (1), Thái Bình (1), Lạng Sơn (1), Đắk Nông (1) trong đó có 4.734 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 5.373 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 4.395 ca, Bình Dương giảm 1.191 ca, Đồng Nai tăng 6 ca, Long An giảm 20 ca, Tiền Giang giảm 6 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 511.170 ca nhiễm, đứng thứ 52/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.199 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 506.912 ca, trong đó có 279.742 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

+ Có 06 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (245.188), Bình Dương (128.893), Đồng Nai (27.306), Long An (24.329), Tiền Giang (10.438).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 11.848

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 282.516

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.572 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.204

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.267

- Thở máy không xâm lấn: 173

- Thở máy xâm lấn: 899

- ECMO: 29

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 347 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (256), Bình Dương (45), Long An (9), Đồng Tháp (6), Đồng Nai (ngày 3-4/9: 5 ca), Khánh Hòa (5), Tiền Giang (5), Cần Thơ (4), Đà Nẵng (4), Đắk Lắk (2), Hà Nội (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Nghệ An (1), Quảng Nam (1), Vĩnh Long (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.793 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 643.793 xét nghiệm cho 1.148.822 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.706.988 mẫu cho 38.182.379 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 03/9 có 210.119 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 21.046.279 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.998.754 liều, tiêm mũi 2 là 3.047.525 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến chiều ngày 4/9

- Cả thế giới có 220.763.584 ca nhiễm, trong đó 197.318.664 khỏi bệnh; 4.570.100 tử vong và 18.874.820 đang điều trị (105.883 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 166.437 ca, tử vong tăng 3.804 ca.

- Châu Âu tăng 28.544 ca; Bắc Mỹ tăng 18.731 ca; Nam Mỹ tăng 0 ca; châu Á tăng 116.981 ca; châu Phi tăng 204 ca; châu Đại Dương tăng 1.977 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 63.148 ca, trong đó: Indonesia tăng 6.727 ca, Malaysia tăng 19.057 ca, Thái Lan tăng 15.942 ca, Philippines tăng 20.741 ca, Campuchia tăng 422 ca, Singapore tăng 259 ca.

Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4239/QĐ-BYT ngày 04/9/2021 về việc tiếp nhận và phân bổ 1.405.000 test nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Bộ Y tế ban hành văn bản số 7325/BYT-KH-TC ngày 04/9/2021 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc mua thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc đàm phán giá.

- Bộ Y tế ban hành công điện số 1309/CĐ-BYT ngày 03/9/2021 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu.

- Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 6296/SYT-NVY ngày 03/9/2021 về việc chăm sóc và quản lý người F0 trên địa bàn. Các trạm Y tế phường, xã, thị trấn, Trạm Y tế lưu động phải quản lý danh sách người F0 trên địa bàn bằng cách, khi có kết quả xét nghiệm test nhanh hoặc RT-PCR phải khẩn trương gửi ngay danh sách F0 mới phát hiện về các Trạm Y tế hoặc Trạm Y tê lưu động để triển khai công tác chăm sóc.

- TP. Đà Nẵng: Từ 8h00 ngày 5/9, Thành phố phân chia từng cấp độ nới lỏng các hoạt động xã hội theo từng địa bàn và mức độ nguy cơ (vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh). Người dân ở vùng đỏ là nơi phong tỏa cứng, phải thực hiện việc cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Vùng vàng áp dụng cách ly xã hội “cao hơn chỉ thị 16” với người dân sống (bao gồm cả điểm xanh dân cư bên trong vùng vàng).

Vùng xanh (thiết lập theo quy mô cấp phường, xã khi 14 ngày liên tục không có ca nhiễm cộng đồng), người dân được đi chợ truyền thống với tần suất 5 ngày một lần.

Theo SK&ĐS