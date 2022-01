Ngày 6/1, Hà Tĩnh có 23 ca mắc COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, từ 18h ngày 5/1 đến 18h ngày 6/1, Hà Tĩnh có thêm 23 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại thị xã Kỳ Anh (10 ca), huyện Kỳ Anh (2), Cẩm Xuyên (2), thành phố Hà Tĩnh (2), Thạch Hà (3), Lộc Hà (3) và Can Lộc (1).

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra việc cách ly, điều trị F0 tại nhà ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc

Trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng là BN nam V.T.A (SN 1984), có địa chỉ tại thôn Minh Yên, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. Đây là lái xe của Nhà xe Hiếu Viện (TP Hà Tĩnh) đi từ Bình Dương về Hà Tĩnh ngày 5/1/2022.

Sau khi về đến Hà Tĩnh, V.T.A bắt tắc-xi từ Bến xe Hà Tĩnh xuống Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến sáng 6/1, có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, trong quá trình di chuyển từ Bình Dương về trên xe có 41 người bao gồm hành khách và nhân viên nhà xe, tất cả đều người Hà Tĩnh. Hiện, CDC Hà Tĩnh đang phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương tiến hành truy vết những người liên quan và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

22 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly gồm:

11 trường hợp từ nơi khác về trên địa bàn gồm: BN nữ H.T.N (SN 2020) có địa chỉ tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên; BN nam B.V.P (SN 1999), BN nam T.N.N (SN 2003), có địa chỉ tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà; BN nữ N.T.T (SN 1996), có địa chỉ tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà; BN nam T.Đ.V (SN 1988), có địa chỉ tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà; BN nam P.C.V (SN 1993), có địa chỉ tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc; BN nam N.X.G (SN 1993), có địa chỉ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà; BN nam T.Đ.L (SN 2012), có địa chỉ tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh; BN nam T.V.B (SN 1983), có địa chỉ tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh; BN nam N.V.T.T (SN 2001), có địa chỉ tạm trú tại ngõ 91, đường Quang Trung, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; BN nam T.H.V (SN 1977), có địa chỉ tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

11 trường hợp nhập cảnh là:BN nam L.M.T (SN 1976), BN nam T.V. (SN 1995), BN nam N.S.T (SN 2001) và BN nữ Đ.T.O (SN 1978), đều có địa chỉ tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; BN nam L.V.T (SN 1988), có địa chỉ tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; BN nữ L.H.N.H (SN 1992), có địa chỉ tại phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; BN nam V.T.S (SN 1980), có địa chỉ tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; BN nam L.Đ.T (SN 1978), có địa chỉ tại xã Đức An, huyện Đức Thọ; BN nữ T.T.T (SN 1983), có địa chỉ tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; BN nam T.M.T (SN 1995), có địa chỉ tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; BN nam H.V.T (SN 1964), có địa chỉ tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.

Đây là những trường hợp nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và đã được cách ly theo quy định tại KTX Mitraco ở thị xã Kỳ Anh.

Như vậy, từ 4/11/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 1.189 ca mắc COVID-19, trong đó có 288 ca cộng đồng, 131 ca trong khu vực phong tỏa, còn lại đều đã được cách ly trước đó.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến hết ngày 5/1/2022, Hà Tĩnh có 90% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Đến thời điểm này, cả 4 đợt tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi mũi 1 đạt tỷ lệ 97% và mũi 2 đạt tỷ lệ 52%.

Tin liên quan: Ngày 5/12, Hà Tĩnh có 10 ca mắc COVID-19 đã được cách ly Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 4/12 đến 18h ngày 5/12, trên địa bàn Hà Tĩnh có thêm 10 ca mắc COVID-19, đều đã được cách ly.

Tuấn Dũng