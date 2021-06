Nghệ An phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập, thần tốc truy vết các trường hợp liên quan

Khu vực phong tỏa là khu dân cư có tam giác từ Ngã tư Ga Vinh đến Cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ Cầu Kênh Bắc đến Ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế)

Phường Hà Huy Tập hiện có khoảng 5.100 hộ dân, với 22.000 nhân khẩu. Khu vực phong tỏa gồm một phần các khối 3, 4, 5, 6,8,9,10 và 11. Ảnh: Thành Chung

Nửa đêm 13/6 - rạng sáng 14/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vinh khi trên địa bàn Phường Hà Huy Tập xuất hiện ca nhiễm Covid-19.

TS Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An báo cáo Trường hợp nhiễm Covid-19 là N.T.M, sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc; địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (Khối 4, Phường Hà Huy Tập), thành phố Vinh.

N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cá nhân cực kỳ phức tạp. Hiện nay, N.T.M chưa khai báo một cách trung thực. Do sự khai báo thiếu trung thực, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M từng có mặt.

Những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều điểm rất mới so với lời khai của N.T.M và có sự hiện diện cùng bệnh nhân N.C.T (thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tại thành phố Vinh...

Thông tin ngoài báo cáo còn cho biết ca bệnh N.T.M còn mở bán hàu nướng vỉa hè trên đường Hà Huy Tập.

Thực hiện lấy lời khai báo của ca bệnh N.T.M. Ảnh: Thành Chung

Tại cuộc họp, GS. TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu ý kiến: Do trường hợp này có quan hệ cá nhân hết sức phức tạp, còn giấu diếm thông tin, vậy nên trong đêm và rạng sáng nay lực lượng công an, y tế và các lực lượng chức năng cần đấu tranh với ca nhiễm; thực hiện điều tra, truy vết thần tốc ngay các trường hợp tiếp xúc gần.

Nhận định tại cuộc họp: Ca bệnh N.T.M lây từ ca bệnh ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Virus SARS-CoV-2 thuộc chủng Ấn độ. Có tình trạng hết sức nguy hiểm là nhiều F0 ở Hà Tĩnh đã sang thành phố Vinh nhưng không khai báo trung thực, giấu diếm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo rõ: Tạm thời thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 một phần phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Khu vực phong tỏa cách ly xã hội là tam giác từ Ngã tư Ga Vinh đến Cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ Cầu Kênh Bắc đến Ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế); giãn cách xã hội phần còn lại của phường Hà Huy Tập theo Chỉ thị 15...Thực hiện ngay việc lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 cho người dân trong khu vực cách ly, giãn cách; khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho những người ở điểm mà ca bệnh đã đến.

Ngõ 207, đường Hà Huy Tập - nơi ca bệnh N.T.M tạm trú. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Bùi Đình Long yêu cầu: Công an Thành phố Vinh đảm trách nhiệm vụ đứng đầu tổ truy vết, điều tra dịch tễ với ca bệnh này; bằng mọi cách để nắm bắt tất cả các F0; làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh để xác định được tất cả các F0 Hà Tĩnh có liên quan đến địa bàn thành phố Vinh; thông báo rộng rãi các địa điểm F0 đã đến để nhân dân đến cơ quan y tế khai báo và được tư vấn; chủ đạo phối hợp cùng các lực lượng, chốt chặn khu vực phong tỏa, hạn chế người dân đi lại.

Ngành y tế thực hiện chuyển ca bệnh N.T.M từ Trạm Y tế phường Hà Huy Tập về Bệnh viện HNĐK Nghệ An để điều trị; độc lập và phối hợp cùng cơ quan công an thực hiện truy vết, khai thác lịch trình của ca bệnh N.T.M và các trường hợp F1. Nếu N.T.M không khai báo trung thực thì củng cố hồ sơ, xem xét truy tố. Ngành y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn phường Hà Huy Tập và những người liên quan; phun hóa chất tiêu độc khử trùng tất cả các địa điểm ca bệnh N.T.M đã đến; khai thác lịch sử các F1 ở địa bàn khác ngoài Tp.Vinh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An kiểm tra tại Trạm Y tế phường Hà Huy Tập nơi đang cách ly ca bệnh N.T.M. Ảnh: Thành Chung

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Vinh củng cố tổ truy vết; huy động mọi lực lượng tham gia chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện tuyên truyền đầy đủ, rộng rãi thông tin ca bệnh cho người dân, để người dân cảnh giác và hạn chế đi lại, cũng như không quá hoang mang lo sợ; để người dân tích cực báo cáo những trường hợp từ tỉnh Hà Tĩnh sang, áp dụng triệt để theo văn bản số 2240/BCD-SYT về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long nhấn mạnh: Thành phố Vinh phải làm nhanh, quyết liệt để khống chế dịch; triển khai ngay các biện pháp chống dịch trong đêm; phân công rõ nhiệm vụ; trong ngày 14/6 phải thực hiện lấy mẫu tất cả những người liên quan, nếu thành phố Vinh không đủ nhân lực thì kiến nghị để tỉnh hỗ trợ.

Đồng chí Bùi Đình Long yêu cầu thành phố Vinh và các ngành chức năng thần tốc triển khai các biện pháp chống dịch, dập dịch. Ảnh: Thành Chung

Tiếp thu sự chỉ đạo, đồng chí Trần Ngọc Tú đã quán triệt lại tinh thần phòng chống dịch, yêu cầu phường Hà Huy Tập thông báo cho người dân trong khu vực phong tỏa, không cho người dân đi bộ buổi sáng trong khu vực này. Các phường xã còn lại căn cứ nội dung điều tra truy vết lịch trình của bệnh nhân để tuyên truyền cho người dân hạn chế đi lại; truy vết các đối tượng tiếp xúc gần ca bệnh N.T.M; thực hiện nghiêm ngặt việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu; lãnh đạo các phường phải làm tốt công tác thông tin, báo cáo, có những hành động chống dịch phù hợp.

Theo Thành Chung/Báo Nghệ An