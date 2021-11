Nghi Xuân thu hẹp vùng cách ly y tế xã Xuân Lĩnh

Từ 15h ngày 29/11, vùng cách ly y tế tại xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) chỉ còn 209 hộ/4 thôn thay vì 863 hộ/5 thôn trước đó.

Xã Xuân Lĩnh kết thúc cách ly y tế tạm thời vùng có dịch COVID-19 toàn bộ địa bàn...

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng vừa ký Quyết định số 5068/QĐ-UBND về việc kết thúc cách ly y tế tạm thời vùng có dịch COVID-19 toàn xã Xuân Lĩnh kể từ 15h ngày 29/11/2021.

Theo đó, tiếp tục thực hiện cách ly y tế một số vùng có dịch COVID-19 trên địa bàn xã Xuân Lĩnh để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Cụ thể, tiếp tục cách ly 5 hộ/10 nhân khẩu tại tổ tự quản số 3, thuộc địa bàn thôn 1; 165 hộ/557 nhân khẩu thuộc thôn 2; 24 hộ/69 nhân khẩu tại tổ tự quản số 4, thuộc địa bàn thôn 4; 15 hộ/23 nhân khẩu tại tổ tự quản số 2, thuộc địa bàn thôn 5.

... và tiếp tục thực hiện cách ly y tế một số vùng có dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân giao UBND xã Xuân Lĩnh chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện và đơn vị liên quan tổ chức lại các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát toàn bộ vùng cách ly và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội.

Phòng Y tế chủ trì phối hợp Trung tâm Y tế tổ chức kiểm tra, soát xét để thiết lập các vùng cách ly đảm bảo đúng quy định, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đồng thời, đề xuất giải phóng các vùng cách ly kịp thời khi đủ điều kiện, không làm ảnh hưởng các hoạt động của Nhân dân và cộng đồng.

Trước đó, ngày 19/11, UBND huyện Nghi Xuân ban hành Quyết định số 4768/QĐ-UBND về việc cách ly y tế tạm thời vùng có dịch COVID-19 đối với địa bàn xã Xuân Lĩnh. Theo đó, cách ly toàn bộ 5 thôn với 863 hộ, 3.164 nhân khẩu.

Đức Đồng