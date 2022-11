Nghiện game, nhiều trẻ vị thành niên Hà Tĩnh phải nhập viện tâm thần

Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, vài năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân loạn thần do nghiện game online gia tăng một cách đáng báo động và chủ yếu ở lứa tuổi vị thành niên.

Các bác sỹ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I và Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thăm khám cho một bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do nghiện game online.

Đầu tháng 10/2022, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân T.V.Q. (15 tuổi) vào điều trị với biểu hiện rối loạn hành vi, hay bị nóng ruột, bồn chồn, cáu gắt bùng phát, giọng nói nhỏ, nói không chính xác, giao tiếp chậm chạp, không muốn tiếp xúc với người thân và người ngoài. Qua thăm khám các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân Q. bị rối loạn tâm thần. Nguyên nhân được xác định là do Q. nghiện game online trong thời gian dài.

Theo thông tin từ bố của bệnh nhân, Q. bắt đầu chơi game online từ khi học lớp 5 và khi lên lớp 9 thì hầu như không chú tâm vào việc học mà dành toàn bộ thời gian để chơi điện tử trên điện thoại di động. Do Q. thường có những biểu hiện lạ như: hoang tưởng, rối loạn ảo giác mạnh nên gia đình phải đưa vào bệnh viện khám và điều trị.

Trước đó, bệnh nhân N.N.B. (16 tuổi) cũng phải vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh trong tình trạng rối loạn tâm lý, không muốn giao tiếp với người khác. Qua tìm hiểu từ người nhà, thời gian gần đây B. có biểu hiện chán ăn uống, ít giao tiếp với mọi người và luôn dành nhiều thời gian chơi trên điện thoại di động.

Mặc dù gia đình nhiều lần nhắc nhở, cấm đoán song do B. thường chơi trên điện thoại cá nhân khi đi ra ngoài, chơi ở nhà khi người nhà đi vắng và chơi vào ban đêm nên rất khó để quản lý, theo dõi.

Ảnh minh họa

Nhận diện những biểu hiện của B. là dấu hiệu của người nghiện game online nên các bác sỹ Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đã tiến hành cách ly bệnh nhân với điện thoại di động. Đồng thời sử dụng thuốc chống loạn thần, vitamin, dưỡng não, từ trường kích thích hoạt động của não bộ, điều chỉnh hành vi, tư vấn tâm lý nâng cao thể trạng, thường xuyên chuyện trò, động viên người bệnh. Sau hơn 1 tháng điều trị theo phác đồ, tinh thần bệnh nhân mới từng bước được ổn định.

Là người trực tiếp điều trị cho 2 bệnh nhân trên, Bác sỹ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng khoa Cấp tính nam (Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh) thông tin: “Đối với những trường hợp bệnh nhân rối loạn tâm thần do nghiện sử dụng điện thoại, máy tính để chơi game, lướt web cần rất nhiều thời gian điều trị. Nguyên nhân là do bệnh nhân sử dụng game online quá nhiều và trong một thời gian quá lâu, sự hoang tưởng, ảo giác đã ngấm vào thần kinh lớn nên sau khi điều trị ổn định vẫn rất dễ tái phát".

Một trường hợp do thiếu tiền chơi game online nên đã ăn trộm chim cảnh bị Tòa án Nhân dân TX Kỳ Anh tuyên phạt 10 tháng tù giam. Ảnh tư liệu vào tháng 3/2021.

Theo thông tin từ Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, vài năm trở lại đây số lượng bệnh nhân rối loạn tâm thần liên quan đến nghiện game online gia tăng một cách đáng báo động. Năm 2021, bệnh viện tiếp nhận 60 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị các chứng bệnh nói trên; thế nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, số bệnh nhân này đã tăng lên trên 100 lượt, trong đó chủ yếu ở lứa tuổi vị thành niên.

Các bệnh nhân nặng, có biểu hiện rối loạn tâm thần, không điều khiển được hành vi thì phải điều trị nội trú. Các trường hợp nhẹ, gia đình phát hiện sớm, tùy theo tình trạng bệnh các bác sỹ tư vấn điều trị ở nhà, dùng biện pháp tâm lý và phương pháp bắt buộc cách ly với các trò chơi.

Cũng theo nhận định của giới chuyên môn, số người bị rối loạn tâm thần do nghiện game trong thực tế có thể lớn hơn nhiều so với con số thống kê, nhưng do mặc cảm nên rất ít người đưa con đi khám và điều trị. Một số bố mẹ do bận bịu với công việc, không có sự quan tâm, sâu sát nên không nhận ra những biểu hiện của rối loạn tâm thần mà con em mình đang mắc phải.

Gia đình và nhà trường cần xây dựng và tập cho các em môi trường sinh hoạt lành mạnh. Ảnh: Hoạt động trải nghiệm học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ.

Việc nghiện game không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây ra nhiều hệ lụy. Thực tế cho thấy, thời gian qua, không ít vụ việc trộm cắp, cướp giật, lừa đảo tiền bạc do các đối tượng là thanh, thiếu niên gây ra để có tiền chơi game. Các bác sỹ khuyến cáo người dân, nhất là giới trẻ cần phân bổ thời gian sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội một cách hợp lý, tránh hậu quả đáng tiếc.

Để điều trị nghiện game hiệu quả, cách tốt nhất cần phải thay đổi, cách ly môi trường game online, không cho bệnh nhân tiếp cận với các phương tiện như: máy tính, điện thoại, Ipad và các thiết bị truy cập mạng… Tập cho con thói quen sống lành mạnh. Đối với những gia đình đang có con chơi game online cần phải thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, hạn chế kịp thời và nếu phát hiện con mình có những biểu hiện như: lầm lì, hay cáu gắt, không thích giao tiếp với mọi người, mắt hay nhìn xuống, bàn tay bị chai… cần đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám, điều trị sớm, tránh tình trạng bệnh diễn biến nặng gây khó khăn cho công tác điều trị. Bác sỹ Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng khoa Khám bệnh, cấp cứu (Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh)

Ánh Nguyên - Nhật Thắng