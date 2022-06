Phú Hưng Life viết tiếp câu chuyện ước mơ cùng khách hàng

Có những ước mơ sắp trở thành hiện thực nhưng phải từ bỏ giữa chừng bởi những rủi ro bất ngờ ập đến. Sự đồng hành đúng lúc của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) đã tạo điểm tựa, tiếp lửa cho những ước mơ dang dở viết tiếp câu chuyện ngày mai.

“Không lo xa, ắt có họa gần”

Ai cũng có ước mơ, những dự định cho tương lai của chính mình và cả những người thân yêu. Nhưng cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, đã có rất nhiều dự định, hoài bão phải dang dở vì những biến cố bất ngờ. Có thể hôm nay kinh doanh thành công nhưng ngày mai thất bại, hôm nay khỏe mạnh nhưng ngày mai sức khỏe lại suy giảm... Bản chất của rủi ro là không thể lường trước được, nhưng chủ động để có một sự chuẩn bị tốt không chỉ “che lưng cho chúng ta” khi khó khăn, còn có thể giúp giảm thiểu được những rủi ro về tài chính là điều có thể làm được.

Phú Hưng Life chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Hà Tĩnh

Song song với khía cạnh tinh thần thì gần như mọi mục tiêu trong cuộc sống đều phần nào liên quan đến tài chính như chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hưu trí, học tập, giải trí… Việc lên kế hoạch tài chính tốt luôn là bước khởi đầu, là “chìa khóa” cần thiết đảm bảo cho cuộc sống an tâm. Trước nhu cầu của thị trường, bảo hiểm nhân thọ được nhiều người chọn để gửi gắm tương lai như một giải pháp tối ưu mang đến sự bảo vệ và vui sống khi mọi thứ “trong tầm kiểm soát”.

Điểm tựa vững vàng giúp khách hàng viết tiếp ước mơ

Trên hành trình thực hiện sứ mệnh của mình cho gia đình Việt, Phú Hưng Life đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện về những ước mơ, dự định tương lai đành “bỏ ngỏ” vì không có sự chuẩn bị tài chính. Tuy nhiên, cũng đã có hàng triệu khách hàng với sự đồng hành của Phú Hưng Life đạt được an toàn tài chính, tìm được điểm tựa khi xảy ra biến cố bất ngờ, vững vàng viết tiếp ước mơ.

Anh N.Q.H. (trú huyện Kỳ Anh) - người vừa được Phú Hưng Life chi trả quyền lợi bảo hiểm khi tham gia gói bảo hiểm của công ty và không may gặp bệnh nặng, chia sẻ: “Bản thân tôi bị bệnh và điều trị với mức viện phí khá cao nhưng may mắn tham gia bảo hiểm và được Công ty Phú Hưng Life chi trả nhanh chóng, kịp thời. Sự hỗ trợ kịp thời từ Phú Hưng Life giúp tôi có thêm kinh phí để chữa bệnh, vượt qua được giai đoạn khó khăn và tiếp tục thực hiện ước mơ, nghĩa vụ của mình với gia đình”.

Tương tự, chị T.T.H. (vợ anh T.V.Đ., trú huyện Can Lộc) nghẹn ngào chia sẻ: “Chồng tôi không may gặp bệnh nặng và qua đời. Cùng lúc đó, đứa con trai của tôi là T.C.T. cũng bị bệnh nặng. Thật khó để chấp nhận cuộc sống mất đi người trụ cột của gia đình và con cái gặp bệnh hiểm nghèo. Nhờ sự đồng hành từ Phú Hưng Life, chúng tôi phần nào an tâm hơn cho tương lai phía trước. Con tôi sẽ có thêm khoản kinh phí để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và tiếp tục những hoài bão của con”.

Được biết, anh T.V.Đ. tham gia gói bảo hiểm Phú Hưng Thịnh Vượng nhưng không may gặp rủi ro và qua đời. Phú Hưng Life đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình anh số tiền hơn 460 triệu đồng. Còn con anh là T.C.T. nhận số tiền chi trả hơn 205 triệu đồng để điều trị bệnh hiểm nghèo.

Phú Hưng Life giới thiệu sản phẩm Phú Hưng Đại Phúc tại sự kiện

Cùng nhiều trường hợp khách hàng khác với tổng số tiền chi trả trong ngày 12/6/2022 tại Hà Tĩnh đã lên đến 1 tỷ 830 triệu 700 nghìn đồng. Phú Hưng Life tin rằng đây là những con số “biết nói”, là điểm tựa tài chính vững chắc giúp nhiều gia đình khách hàng ổn định cuộc sống và tiếp tục theo đuổi những kế hoạch trong tương lai.

Ông Nguyễn Xuân Cương - Giám đốc Kinh doanh Miền - Miền Bắc 2, Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng chia sẻ: “Phú Hưng Life trân quý và biết ơn cơ hội được cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả để đồng hành, bảo vệ và cùng khách hàng đi qua thăng trầm của cuộc sống. Cụ thể, việc chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Phú Hưng Life”.

Song song với đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về bảo hiểm, Phú Hưng Life cũng không ngừng nỗ lực để mang đến những giải pháp ưu việt, giúp bảo vệ toàn diện cho khách hàng. Trong đó, đặc biệt kể đến sản phẩm Phú Hưng Đại Phúc - một giải pháp mới vừa ra mắt của Phú Hưng Life với những quyền lợi vượt trội giúp bảo vệ và mang đến giải pháp tài chính cho khách hàng an tâm tận hưởng cuộc sống.

