Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đã tiếp nhận gần 104 tỉ đồng

Đến 16h ngày 3/6, Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 đã tiếp nhận số tiền 104 tỷ đồng ủng hộ...

Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng COVID-19, lũy kế đến 16h ngày 3/6, Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 đã tiếp nhận số tiền 104 tỷ đồng ủng hộ, đóng góp từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Bộ Tài chính khẳng định, toàn bộ số tiền do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện sẽ được tập trung đầy đủ, kịp thời về Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Trong trường hợp cần thiết sẽ có thanh tra, kiểm toán theo quy định. Quỹ được hoạt động công khai, minh bạch dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và sẽ công khai để nhân dân biết, giám sát.

Sự kiện ra mắt Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 phút ngày 5/6/2021, tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tham dự sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt này.

Đây là sự kiện được tổ chức nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc và với tinh thần đoàn kết quốc tế, chung tay đẩy lùi đại dịch ở mỗi quốc gia và toàn cầu.

Theo Bộ Y tế, tính đến 16 giờ ngày 03/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.156.056 liều.

Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 là 31.551 người.

Riêng ngày 3/6 có thêm 45.571 người được tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Cụ thể:

1 - Bắc Giang: 31.608

2 - Bắc Ninh: 7.002

3 - Yên Bái: 779

4 - Lào Cai: 3.058

Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước: - Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 - Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR)

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội: - Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 - Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR) Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài: - Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019 - Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR) - Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch - 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam - Swift code: BIDVVNVX.

Theo D.Hải/SK&ĐS