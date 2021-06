Sáng 10/6, có 70 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh nhiều nhất

Bản tin sáng 10/6 của Bộ Y tế cho biết, có 70 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố, trong đó 4 ca nhập cảnh cách ly ngay; 66 ca ghi nhận trong nước. TPHCM có số mắc nhiều nhất với 26 trường hợp. Đến sáng nay, Việt Nam đã có 9.635 bệnh nhân.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h ngày 09/6 đến 6h ngày 10/6 có 70 ca mắc mới (BN9566-9635):

- 04 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An.

- 66 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (26), Bắc Ninh (23), Bắc Giang (16), Hà Tĩnh (1); trong đó 50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 10/6:

- Việt Nam có tổng cộng 8.020 ca ghi nhận trong nước và 1.615 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.450 ca.

- Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 1.833.416 mẫu cho 3.920.867 lượt người.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến sáng 10/6 - Cả thế giới có 175.135.140 ca mắc, trong đó 158.639.641 khỏi bệnh; 3.775.451 vong và 12.720.048 điều trị (85.328 ca diễn biến nặng). - Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 391.989 ca, tử vong tăng 12.879 ca. - Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 22.840 ca, trong đó: Indonesia tăng 7.725 ca, Malaysia tăng 6.239 ca, Philippines tăng 5.462 ca, Thái Lan tăng 2.680 ca, Campuchia tăng 729 ca, Myanmar tăng 136 ca, Singapore tăng 4 ca, Lào tăng 1 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

04 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN9632-BN9635 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Ngày 05/6/2021, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu VINH02 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 09/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc, tỉnh Long An.

66 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN9566, BN9581-BN9582, BN9585, BN9589, BN9594, BN9596-BN9605 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN9567 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: nam, 45 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 09/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- CA BỆNH BN9568-BN9580, BN9583-BN9584, BN9586-BN9588, BN9590-BN9593, BN9595 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 16 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca là F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 08-09/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN9606-BN9631 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 8 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca là các trường hợp F1, 13 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tin liên quan: Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca Covid-19 trước đó đã được cách ly tập trung Theo thông tin vừa cập nhật, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Các bệnh nhân này trước đó đã được cách ly y tế tập trung.

Theo SKĐS