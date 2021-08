Sáng 17/8: Hơn 104 nghìn bệnh nhân COVID-19 khỏi; gần 14,7 triệu liều vaccine đã được tiêm

Đến sáng 17/8, Việt Nam đã ghi nhận 283.696 ca mắc COVID-19, trong đó có 104.203 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh; Gần 14,7 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm chủng ở nước ta

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 283.696 ca mắc COVID-19, đứng thứ 77/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 171/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.886 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 279.681 ca, trong đó có 104.203 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 06/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng.

+ Có 06 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (152.827), Bình Dương (46.501), Long An (14.998), Đồng Nai (14.204), Bắc Giang (5.795).

Gần 100 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19, BV Việt Đức ở BV Dã chiến số 13 TP Hồ Chí Minh. Ảnh:Thái Bình

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

Có 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 16/8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi ở nước ta đến nay lên 106.977.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 590 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 22 ca.

- Tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 16/8 là 6.141 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 147.657 xét nghiệm cho 610.463 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 8.299.083 mẫu cho 23.798.054 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 14.666.708 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 13.287.434 liều, tiêm mũi 2 là 1.379.274 liều.

Thêm 1,1 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca về Việt Nam

Ngày 16/8, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC đã bàn giao hơn 1,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 loại AstraZeneca cho Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

Theo VNVC, tính đến thời điểm này VNVC đã mang về Việt Nam hơn 5,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, tương đương gần 20% số lượng vaccine trong hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của VNVC với AstraZeneca.

Toàn bộ số vaccine này được chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế khẩn trương triển khai tiêm chủng cho người dân.

TP Hồ Chí Minh thành lập Tổ chuyên gia tư vấn điều trị bệnh COVID-19

Tổ chuyên gia tư vấn điều trị bệnh COVID-19 gồm 19 thành viên, trong đó ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Tổ trưởng; ông Trần Diệp Tuấn (Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh), bà Phạm Thị Ngọc Thảo (Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy) và ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới) làm Tổ phó.

Tổ chuyên gia tư vấn điều trị bệnh COVID-19 có nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch chăm sóc và điều trị cho người mắc COVID-19 theo từng giai đoạn, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong.

Bên cạnh đó, Tổ chuyên gia còn tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố và Sở Y tế trong việc xây dựng mô hình phòng chống dịch COVID-19 trong từng giai đoạn cụ thể; tổ chức hội chẩn, tư vấn từ xa, huấn luyện về cách sử dụng trang thiết bị và các phương pháp hỗ trợ hô hấp trong điều trị COVID-19 nhằm nâng cao năng lực hồi sức cấp cứu cho người mắc COVID-19 ở các tầng điều trị (đặc biệt là các bệnh viện tầng 3); đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch chăm sóc cho người mắc COVID-19 cách ly tại nhà

Bình Dương nâng quy mô Bệnh viện dã chiến Thới Hòa lên 12.000 giường

Hôm qua, UBND tỉnh Bình Dương và Tổng Công ty Becamex IDC tổ chức công bố đưa vào hoạt động giai đoạn 2 Bệnh viện dã chiến Thới Hòa thêm 3.400 giường; đồng thời gấp rút mở rộng thành khu điều trị bệnh nhân COVID-19 lớn nhất tỉnh với 12.000 giường để thu dung hết F0 về điều trị.

Bệnh viện dã chiến Thới Hòa (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) được phân thành 4 khu điều trị A,B,C và D có tổng quy mô 12.000 giường, với nhiệm vụ thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tập trung ở tầng 1 và tầng 2.

Trước đó, khu A đã đưa vào vận hành đã tiếp nhận điều trị cho 2.240 ca F0.

Xử lý nghiêm nhiều đối tượng vi phạm phòng dịch COVID-19

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đình Phủ (28 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ.

Cùng ngày, Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một lái xe “luồng xanh” do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Qua tuần tra, kiểm soát, trong ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mang theo hung khí. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người dương tính với ma túy. Công an Phường 5 đã lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 nam thanh niên về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời tham mưu với chính quyền Phường 5 xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người này do vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Theo SK&ĐS