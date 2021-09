Sáng 18/9: Hơn 5.500 ca mắc COVID-19 nặng đang điều trị

Đến nay Việt Nam có 667.650 ca mắc COVID-19, trong đó 433.465 trường hợp đã được chữa khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn 5.500 ca nặng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 667.650 ca mắc COVID-19, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.786 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 663.232 ca, trong đó có 430.691 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM (326.795), Bình Dương (173.086), Đồng Nai (38.081), Long An (29.843), Tiền Giang (12.760).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 17/9 là: 9.914 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 433.465

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.505 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.507

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 972

- Thở máy không xâm lấn: 131

- Thở máy xâm lấn: 862

- ECMO: 33

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 250 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.637 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 218.322 xét nghiệm cho 795.175 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.178.305 mẫu cho 47.492.652 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 33.006.632 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.821.906 liều, tiêm mũi 2 là 6.184.726 liều.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 18/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 228.296.573 ca, trong đó có 4.692.822 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 204 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là gần 19 triệu ca và trên 100.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 17/9, thế giới có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 88 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 42.742.305 ca mắc và 690.180 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 33 triệu ca mắc và trên 444.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 21 triệu ca bệnh, trong đó trên 589.000 ca tử vong.

TP HCM: Đã tiêm hơn 8,56 triệu mũi vaccine COVID-19

Từ khi TP HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 1 (8/3) đến hết 16/9 đã tiêm được 8.563.254 mũi vaccine, trong đó 1.870.459 người tiêm mũi 2. Có 2.253.674 người đã tiêm vaccine Vero Cell, tất cả đều an toàn.

Tính từ 27/4-16/9 số mẫu xét nghiệm PCR đã lấy là 1.980.495 mẫu, xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 9.545.804 test. Từ 18 giờ ngày 15/9 đến 18 giờ ngày 16/9 đã xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại vùng cam, vùng đỏ là 327.206 người, có 3.536 người có kết quả dương tính (tỉ lệ dương tính là 1,1%).

Từ nay đến hết ngày 30/9, tại các vùng đỏ, vùng cam sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 3 lần trong 7 ngày theo hộ gia đình với phương pháp test nhanh mẫu gộp (2-3 người/test/hộ gia đình) hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình (toàn bộ thành viên trong 1 hộ gia đình/1 mẫu gộp).

Tại các vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình với tần suất 5 đến 7 ngày/lần. F0 được phân loại, chăm sóc, tư vấn thường xuyên, tiếp cận với các gói thuốc A,B,C, hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu.

Tổ chức 525 trạm y tế lưu động đã góp phần hỗ trợ công tác thu dung, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Thực hiện giám sát hoạt động tại các trạm y tế lưu động

Cần Thơ: 5 quận tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 25/9

Tối ngày 17/9, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Công văn số 4007/UBND-HCTC về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.

Theo văn bản này, kể từ 0 giờ ngày 18/9, bốn huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai và Vĩnh Thạnh (vùng xanh) sẽ áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới, cụ thể:

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại địa điểm công cộng; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Người dân tuyệt đối không được tự ý di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố hoặc đến địa bàn có nguy cơ rất cao về tình hình dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới (trừ các trường hợp cấp cứu về y tế và trường hợp đặc biệt khác được Chủ tịch UBND thành phố cho phép).

Riêng các quận còn lại là Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 , từ 18/9 -25/9. Tuy nhiên, một số dịch vụ và đi lại của người dân cũng được nới lỏng.

Cụ thể, người dân được ra khỏi nhà lúc sáng sớm (5h - 7h) và chiều tối (17h - 19h) để hoạt động thể dục, thể thao tại các công viên thuộc khu dân cư, chung cư và địa điểm công cộng trong trường hợp địa bàn phường 14 ngày liên tục không có ca COVID-19 trong cộng đồng.

Các hoạt động ăn uống, kinh doanh thực phẩm được bán hàng mang đi, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông người.

Riêng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang được phép hoạt động trên địa bàn các quận này phải tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ cho người lao động ít nhất 3 ngày/lần.

Tại tất cả các quận, huyện của TP Cần Thơ, việc vận chuyển hành khách; các chợ truyền thống, chợ đầu mối, chợ dân sinh, chợ tự phát… vẫn chưa được hoạt động.

Theo SK&ĐS