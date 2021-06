Sáng 20/6: Có 78 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng 20/6 cho biết có thêm 78 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố; TPHCM vẫn nhiều nhất với 46 ca. Đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 12.978 bệnh nhân, thế giới gần chạm mốc 179 triệu ca mắc.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 19h30h ngày 19/6 đến 6h ngày 20/6 có 78 ca mắc mới (BN12901-12978):

- 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

- 76 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (46), Bắc Giang (20), Bắc Ninh (7), Nghệ An (3); trong đó 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 20/6:

- Việt Nam có tổng cộng 11.289 ca ghi nhận trong nước và 1.689 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.719 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 22 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.445.591 xét nghiệm cho 5.418.646 lượt người.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 395

+ Lần 2: 127

+ Lần 3: 131

- Số ca tử vong: 64 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 5.054 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN12915-BN12916 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 19/6/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

76 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN12901-BN12903 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN12904-BN12910 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 5 ca là các trường hợp F1, 1 ca liên quan đến ổ dịch Vân Dương, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN12911-BN12914, BN12917-BN12932 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN12933-BN12978 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 41 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 172.990, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.941

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 39.217

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 131.832

Theo Thái Bình/SKĐS