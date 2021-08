Sáng 27/8: Gần 5.200 ca COVID-19 nặng đang điều trị; hôm nay đưa thuốc Molnupiravir vào điều trị F0 trong cộng đồng

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 392.938 ca mắc COVID-19, đã có 188.488 bệnh nhân khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có đến gần 5.200 ca nặng. Từ hôm nay đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị F0 trong cộng đồng

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 392.938 ca COVID-19, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.997 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 388.814 ca, trong đó có 185.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (194.100), Bình Dương (86.050), Đồng Nai (20.471), Long An (19.495), Tiền Giang (8.509).

Gần 5.200 ca COVID-19 nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19:

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 18.567 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 188.488 ca.

2. Theo tống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.184 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.223

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.082

- Thở máy không xâm lấn: 85

- Thở máy xâm lấn: 765

- ECMO: 29

3. Số bệnh nhân tử vong: Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm:

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 466.305 xét nghiệm cho 596.487 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 10.836.663 mẫu cho 29.983.657 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19:

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 18.522.203 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.382.658 liều, tiêm mũi 2 là 2.139.545 liều.

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 671.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 215 triệu ca, trong đó trên 4,48 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 145.000 ca), Ấn Độ (44.558 ca) và Anh (38.281 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.079 ca), Mexico (986 ca) và Indonesia (889 ca). Như vậy, Mỹ tiếp tục đứng đầu về số ca mắc và tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ đã ghi nhận trên 39,3 triệu ca mắc và 651.807 ca tử vong. Đáng lưu ý là số ca mắc và tử vong ở trẻ em tại Mỹ đang gia tăng. Theo Hiệp hội Bệnh viện nhi Mỹ và Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ, số trẻ em mắc COVID-19 đã tăng lên mức chưa từng thấy kể từ đợt bùng phát dịch hồi mùa Đông năm ngoái. Tính đến ngày 19/8, đã có gần 4,6 triệu trẻ em mắc COVID-19.

Từ 27/8, đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị F0 trong cộng đồng:

Từ ngày 27/8, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TP HCM sẽ đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị cho F0 trong cộng đồng .

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngay khi thuốc kháng virus về các Trạm y tế lưu động, tổ/đội y tế cơ sở tiến hành phát các túi thuốc đến F0. Trong túi thuốc sẽ có thuốc điều trị kháng virus thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng (sốt, ho, long đờm); thuốc điều trị các biến chứng đông máu, Vitamnin C...

“Đội y tế khi phát thuốc cần nhấn mạnh trong túi thuốc có thuốc điều trị kháng virus để người dân yên tâm”- lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh.

Theo Bộ Y tế, lô thuốc Molnupiravir 300.000 viên loại 200mg (tương đương trên 7.500 liều) đầu tiên vừa được nhập khẩu về đến Việt Nam trong ngày 23/8 và dự kiến ngày 28/8 sẽ có thêm 1.700.000 viên 200mg (tương đương khoảng 50.000 liều). Các lô thuốc tiếp theo sẽ được nhập khẩu sử dụng trong chương trình đầu tháng 9/2021.

Ngoài ra, hiện doanh nghiệp sản xuất thuốc Molnupiravir trong nước cũng đã sẵn sàng tài trợ lô thuốc đầu tiên với 16.000 liều, đến 5-9-2021 sẽ cung cấp thêm 100.000 liều (tổng cộng 116.000 liều, tương ứng 2.320.000 viên Molnupiravir 400mg).

TP HCM: Sau 3 ngày test gần 1 triệu mẫu, khoảng 3,5% mẫu dương tính

Tại họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 diễn ra chiều qua, ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết 3 ngày qua, tốc độ xét nghiệm của TP HCM đã tăng nhanh.

Cụ thể 3 ngày qua, TP HCM test nhanh khoảng 1 triệu mẫu. Mặc dù con số này chưa đạt chỉ tiêu 2 triệu mẫu test nhanh theo kế hoạch nhưng các quận huyện đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Những ngày tới, TP HCM sẽ tiếp tục test nhanh để đạt chỉ tiêu và tiếp tục test nhanh đợt 2.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ngày 23/8 phát hiện 3,5% test dương tính; ngày 24/8 khoảng 3,2% mẫu dương tính và ngày 25/8 khoảng 3,8% mẫu dương tính.

Qua đánh giá của các nhà dịch tễ thì trung bình 3 ngày qua phát hiện khoảng là 3,5% mẫu dương tính. Nếu dưới 5% thì chúng ta có niềm tin có thể quét được hết F0 từ đây đến 15-9

Đồng Nai vượt 20.000 ca COVID-19, hơn 42% bệnh nhân đã khỏi bệnh

Đến hết ngày 26/8, tổng số ca mắc COVID-19 của Đồng Nai là 20.614 ca. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện lên 8.749 người. Toàn tỉnh ghi nhận 150 ca tử vong.

Sở Y tế Đồng Nai nhận định công tác xét nghiệm diện rộng bóc tách F0 tại một số địa phương còn chậm. Nguyên nhân do tổ chức song song với chiến dịch tiêm chủng nên nguồn nhân lực rất hạn chế.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai kiến nghị tiếp tục tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xét nghiệm diện rộng; bố trí cán bộ đánh máy danh sách xét nghiệm sớm nhất, huy động máy laptop của dân để hỗ trợ nhập liệu; bố trí cán bộ thống kê báo cáo… Đặc biệt lưu ý các địa phương gửi lịch chi tiết kế hoạch lấy mẫu vòng 2 để theo dõi tiến độ thực hiện và hạn chế ùn ứ mẫu xét nghiệm PCR trong vòng 3.

Bình Dương: Phạt một thanh niên đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội khi không qua được chốt kiểm soát COVID-19

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thanh niên V.H.K. (sinh năm 1992, hộ khẩu ấp Cà Tong, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội (Facebook, Zalo) đối với lực lượng chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 18/8/2021, V.H.K. đi công việc ở TP. Thủ Dầu Một, khi đến chốt kiểm dịch tại cầu Ông Cộ, K. có làm việc với lực lượng kiểm soát ở đây và sau đó được thông báo không đủ điều kiện cho qua chốt, yêu cầu ông quay xe về.

Sau đó, K. đã dùng tài khoản Facebook và tài khoản Zalo của mình đăng phát thông tin sai sự thật liên quan đến lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, nam thanh niên trình bày do nóng giận đã đăng tải nội dung không đúng sự thật lên mạng xã hội, đã tự gỡ bỏ nội dung trên và cam kết không tái phạm. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản vi phạm hành chính, Chánh Thanh tra sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng.

Theo SK&ĐS