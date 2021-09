Sáng 4/9: Gần 6.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị; TP Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung 2 thuốc vào phác đồ điều trị

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 501.649 ca mắc COVID-19, đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện đã có hơn 50% bệnh nhân khỏi. Trong số các ca đang điều trị có gần 6.500 ca nặng; TP HCM đề xuất xem xét bổ sung 2 thuốc vào phác đồ điều trị F0

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 501.649 ca mắc COVID-19 , đứng thứ 53/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.103 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 497.391 ca, trong đó có 267.894 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (241.084), Bình Dương (126.408), Đồng Nai (26.314), Long An (23.785), Tiền Giang (10.290).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19:

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 3/9 là: 11.344 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 270.668

Gần 6.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.491 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.122

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.295

- Thở máy không xâm lấn: 179

- Thở máy xâm lấn: 867

- ECMO: 28

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.446 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm:

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.063.195 mẫu cho 37.033.557 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COIVD-19:

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 20.831.478 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.872.356 liều, tiêm mũi 2 là 2.959.122 liều.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới:

Cập nhật đến 6 giờ sáng 4/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 220.551.477 ca, trong đó có 4.565.695 người tử vong.

Đến nay dịch đã xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 197 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 19 triệu ca và 105.279 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 3/9, thế giới có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 72 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 40.683.063 ca mắc và 664.781 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 32.745.457 ca mắc và 440.256 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với 20.856.092 ca, trong đó có 582.670 ca tử vong.

TP HCM: Đề xuất xem xét bổ sung 2 thuốc (Reamberin và Cytoflavin) vào phác đồ điều trị cho F0

Đây là thuốc dự kiến được viện trợ của Công ty Polysan (Nga) để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP HCM .

Trong đó, thuốc Reamberin có chỉ định giảm oxy huyết và giải độc trong các trường hợp ngộ độc cấp do nhiều nguyên nhân khác nhau. Còn thuốc Cytoflavin có chỉ định phòng chống đột quỵ thiếu máu cục giai đoạn cấp.

Chiều 3/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP HCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP HCM tiếp tục công bố những dấu hiệu đáng mừng. Cụ thể, trong ngày 3/9, toàn Thành phố có 4.172 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện, cao nhất trong vòng hơn một tháng qua.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP HCM đã có tổng cộng 232.585 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được công bố.

Ngành y thành phố đang điều trị 41.470 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, 2.915 bệnh nhân COVID-19 là trẻ em dưới 16 tuổi, 2.779 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân cần can thiệp ECMO.

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh tại TP HCM đã có nhiều dấu hiệu khả quan. Ngày 2/9, thành phố ghi nhận số ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện tăng cao, số bệnh nhân tử vong đã giảm sâu.

TP HCM sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của chiến lược điều trị F0 tại nhà . Việc điều trị tại nhà được thực hiện bằng nguồn lực của 411 trạm y tế lưu động , 312 trạm y tế phường, xã, thị trấn.

Bình Dương: 2 ngày tiêm 100.000 liều vaccine Vero Cell

Ngày 3/9, số liệu sơ bộ từ các điểm tiêm vaccine tại 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Dương cho biết sau hai ngày đầu tiên triển khai tiêm vaccine COVID-19 Vero Cell đã có khoảng 10% trong tổng số 1 triệu liều được tiêm.

Trong đó nhiều nhất là tại TP Thủ Dầu Một (trên 28.000 liều), Dĩ An (trên 22.000 liều), Thuận An (trên 12.500 liều), Tân Uyên (trên 6.500 liều)... Một số đơn vị tuyến huyện thực hiện “tiêm vét” một số loại vaccine khác, song song với việc triển khai tiêm Vero Cell.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương yêu cầu ngành y tế đảm bảo năng lực tiêm tới 100.000 liều/ngày và phối hợp với các địa phương, các cơ quan liên quan vận động người dân đi tiêm vaccine với phương châm “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”.

Trong ngày 3/9, Bình Dương ghi nhận thêm 3.676 ca mắc COVID-19 mới, tổng cộng đã có tới 126.408 ca mắc (chiếm khoảng 5% dân số). Mặc dù tỉ lệ bệnh nhân ra viện khá cao (đã có trên 72.000 bệnh nhân F0 ra viện) nhưng cũng đã có tới 1.014 người tử vong.

Theo SK&ĐS