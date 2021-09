Sốt sau tiêm vaccine phòng COVID-19: Những lưu ý từ chuyên gia

Những dấu hiệu bất thường cần đến bệnh viện ngay Nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu dưới đây (dù rất hiếm gặp), hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện: - Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi. - Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da. - Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó. - Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật. - Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất. - Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy. - Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái. - Toàn thân: Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường; Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn; Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt.