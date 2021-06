Thạch Hà truy vết được 71 trường hợp F1 của 5 ca dương tính vào sáng nay

Sau thông tin ở tổ dân phố 6, thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 được công bố, huyện Thạch Hà đã tốc lực truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng phong tỏa.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Thạch Hà cùng các lực lượng chức năng đã xuống địa bàn để chỉ đạo triển khai phương án lập chốt phòng dịch.

Các ca bệnh gồm: N.Q.N (SN 1974), V.T.B (SN 1974), N.T.P.T (SN 2000), N,Q.Q (SN 2003), N.Q.A (SN 2008). Đây đều là các thành viên trong một gia đình trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Thạch Hà..

Nhận được thông tin, sáng nay, lãnh đạo huyện Thạch Hà đã kịp thời có mặt và chỉ đạo tiến hành lập 15 chốt để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tại tổ dân phố 6, thị trấn Thạch Hà. Theo đó, có gần 200 hộ dân nằm trong vùng phong tỏa.

Sau khi xác định ca bệnh mới, ngành y tế và chính quyền địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, nhân viên tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; điều tra các trường hợp F1, F2, tiến hành phun khử khuẩn môi trường.

Các chốt phong tỏa tại tổ dân phố 6, thị trấn Thạch Hà được thành lập.

Ông Võ Văn Dũng - Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Y tế huyện Thạch Hà cho biết: "Qua truy vết, chúng tôi xác định có 71 trường hợp F1, 10 trường hợp F2 liên quan đến 5 ca bệnh mới được công bố. Đến 15h chiều nay, đã cách ly tập trung 48/71 F1 tại Trường Mầm non Thạch Long (21 người), Trường Mầm non Thạch Khê (7 người), Trường Mầm non Thạch Trị (20 người). Đồng thời, lấy 295 mẫu xét nghiệm liên quan đến các ca bệnh nói trên.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân khai báo y tế, điều tra truy vết các F1, F2 và F3 liên quan. Ngoài ra, các địa phương chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, khử khuẩn môi trường và bố trí lực lượng tại các khu cách ly tập trung để đưa các trường hợp F1 vào cách ly theo quy định".

