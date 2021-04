Thêm 21 ca mắc Covid-19 ngay khi nhập cảnh, 2 ca quê Đức Thọ, TP Hà Tĩnh

Bản tin chiều 15/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 21 ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh đã cách ly ngay tại Bến Tre, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Đà Nẵng và Bắc Ninh, trong đó có 2 ca quê Đức Thọ và TP Hà Tĩnh.

Số ca mắc ở Việt Nam:

Tính đến 18h ngày 15/4: Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

- Từ 6h đến 18h ngày 15/4, Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Số ca mắc Covid-19 của thế giới

- Cả thế giới có 138.931.822 ca mắc, trong đó 111.886.442 ca đã khỏi bệnh; 2.987.958 ca tử vong và 23.361.488 điều trị (106.438 ca diễn biến nặng)

- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 187.903 ca, tử vong tăng 4.848 ca

Thông tin ca mắc mới: 21 ca mắc mới (BN2737-2758) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bến Tre (5), An Giang (2), TP. Hồ Chí Minh (5), Thái Nguyên (1), Đà Nẵng (7) và Bắc Ninh (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 2738 (BN2738) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 2739 (BN2739) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

- CA BỆNH 2742 (BN2742) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 47 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

- CA BỆNH 2743 (BN2743) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 2744 (BN2744) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ngày 29/3/2021, BN2738-2739, BN2742-2744 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bến Tre.

- CA BỆNH 2740 (BN2740) ghi nhận tại Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- CA BỆNH 2741 (BN2741) ghi nhận tại Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.

Ngày 13/4/2021, BN2740-2741 từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0088 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2745 (BN2745) ghi nhận tại Thái Nguyên: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 9/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5465, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả xét nghiệm ngày 15/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2746 (BN2746) ghi nhận tại An Giang: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- CA BỆNH 2747 (BN2747) ghi nhận tại An Giang: Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 13/4/2021, BN2746-2747 từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

- CA BỆNH 2748 (BN2748) ghi nhận tại Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 10/4/2021, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2749 (BN2749) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ngày 11/4/2021, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2750 (BN2750) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 31/3/2021, bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0606 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2751 (BN2751) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 05/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2752 (BN2752) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 07/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2753 (BN2753) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2754 (BN2754) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 2755 (BN2755) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 13/4/2021, BN2753-2755 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2756 (BN2756) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Ngày 13/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2757 (BN2757) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Ngày 04/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2758 (BN2758) ghi nhận tại Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 02 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 31/3/2021, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 38.743, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 517

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 22.945

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.281.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đến nay là 2.445 /2.758

Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước hiện có 52 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 16 ca âm tính lần 1; Số ca âm tính lần 2: 18 ca; số ca âm tính lần 3 là 18 ca.

Số ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Để sống chung an toàn với đại dịch Covid-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

Theo Thái Bình/SKĐS