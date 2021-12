Thêm 7 lô vaccine Pfizer được tăng hạn sử dụng

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo 9 lô vacicne Pfizer được tăng hạn sử dụng lên 9 tháng thay vì 6 tháng như in trên nhãn.

Trong công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh thành ngày 13/12, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thống kê 9 lô vaccine được gia hạn và yêu cầu CDC thông báo tới các đơn vị, điểm tiêm áp dụng hạn dùng mới.

9 lô vaccine Pfizer này số 124001, 123002, 126001, 123001, 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, PCA0021. Trong đó, hai lô đã được Viện công bố gia hạn hôm 30/11 là lô 124001, 123002, với hơn 2,9 triệu liều. Như vậy, thêm 7 lô vaccine nữa được tăng hạn sử dụng, hiện chưa rõ gồm tổng cộng bao nhiêu liều. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng không công bố các địa phương được phân bổ số vaccine gia hạn này.

Cụ thể, các lô 124001, 123002, 126001, 123001, hạn sử dụng ghi trên nhãn là ngày 30/11/2021 được tăng lên đến ngày 28/2/2022. Các lô 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, hạn ghi trên nhãn là 31/12/2021 tăng lên đến ngày 31/3/2022. Lô PCA0021 hạn ghi trên nhãn là 31/1/2022 tăng lên 30/4/2022.

Viện đề nghị cán bộ y tế tư vấn kỹ cho người tiêm chủng, cha mẹ trẻ đầy đủ thông tin, tránh hiểu sai về hạn dùng của vaccine. CDC tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine được phân bổ, đảm bảo sử dụng hiệu quả, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không để hủy bỏ vaccine do hết hạn sử dụng.

Các lô vaccine của Pfizer sản xuất từ tháng 8/2021 được tăng thêm 3 tháng thời hạn sử dụng, tức lên 9 tháng thay vì 6 tháng như trên bao bì, ở điều kiện bảo quản âm 90 đến âm 60 độ C. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, hôm 22/10 chấp thuận tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer nhập khẩu, trên cơ sở đề xuất từ hãng dược Pfizer.

Đại diện Pfizer Việt Nam hôm 1/12 cho biết vào tháng 8, dựa trên thông tin và dữ liệu do hãng cung cấp, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã tăng hạn dùng của vaccine Pfizer thêm 3 tháng, tức từ 6 tháng lên 9 tháng ở nhiệt độ âm 90 đến âm 60 độ C. Vào tháng 9, Cơ quan Quản lý Dược châu Âu (EMA) cũng phê duyệt và đồng ý áp dụng tính thời hạn sử dụng thực tế của vaccine bằng cách cộng thêm 3 tháng vào hạn dùng (6 tháng) đang được in trên nhãn của sản phẩm. “Không có bất kỳ thay đổi nào đối với vaccine để nhằm mục đích kéo dài thời hạn sử dụng, do đó tính an toàn và hiệu quả của vaccine vẫn giữ nguyên”, đại diện Pfizer Việt Nam nói.

Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế, cho biết Việt Nam gia hạn vaccine Pfizer theo thông lệ của quốc tế, không tự động thực hiện. Mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân.

Theo Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, ông Kidong Park, WHO đã phê duyệt việc tăng hạn sử dụng lên 9 tháng áp dụng với tất cả vaccine Pfizer đã được sản xuất trước tháng 8/2021. Quá trình vận chuyển vaccine từ nhà sản xuất đến Việt Nam, vaccine được bảo quản ở nhiệt độ âm 90°C đến âm 60°C bằng các thiết bị chuyên dụng. Vaccine bảo quản trong buồng lạnh/tủ lạnh dương từ 2ºC đến 8ºC tối đa một tháng (31 ngày). Tất cả lô vaccine trước khi sử dụng tại Việt Nam đều được Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế đánh giá chất lượng, cấp giấy phép xuất xưởng. Do vậy, việc tăng thời hạn thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng vaccine.

Vaccine Pfizer đang được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng cho trẻ 12-17 tuổi. Tính đến ngày 10/12, 61 tỉnh, thành phố đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 5,6 triệu trẻ 12-17 tuổi với tổng số 6,8 triệu liều, trong đó hơn 5,6 triệu mũi một, 1,19 triệu mũi hai. Bộ Y tế ghi nhận tỷ lệ phản ứng thông thường là 0,3% số trẻ được tiêm, gồm sốt, sưng đau vị trí tiêm, đau mỏi cơ... Ba trường hợp tử vong do phản vệ độ 4 (cơ thể phản ứng quá mức với vaccine).

Theo Lê Nga/VNE