Thị trấn Cẩm Xuyên kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Từ 16h30 phút chiều nay (24/8), thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) chính thức kết thúc thời gian 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình vừa ký quyết định số 136/QĐ-BCĐ về việc kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội tại thị trấn Cẩm Xuyên theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng chức năng tháo dỡ các chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, thị trấn Cẩm Xuyên thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 0h30 phút ngày 14/8/2021 khi có ca bệnh trong cộng đồng.

Theo quyết định, huyện Cẩm Xuyên kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên kể từ 16h30 phút ngày hôm nay (24/8).

Ngay sau khi có quyết định, thị trấn Cẩm Xuyên đã huy động lực lượng thực hiện tháo dỡ chốt, chính thức kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 18 tổ dân phố trên toàn thị trấn.

Chốt tại Quốc lộ 8C giao Quốc lộ 1 (đường đi khu du lịch Thiên Cầm) tiếp tục được duy trì để kiểm soát dịch bệnh.

Riêng 2 tổ liên gia gồm: tổ liên gia số 1, thuộc TDP 1 với 37 hộ/128 nhân khẩu; tổ liên gia số 6 thuộc TDP 13 với 21 hộ/64 nhân khẩu vẫn tiếp tục áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, UBND thị trấn Cẩm Xuyên chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan tiến hành dỡ bỏ các chốt kiểm soát trên địa bàn thị trấn đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự theo quy định.

Địa phương cũng duy trì các chốt kiểm soát tại tổ liên gia số 1 (thuộc TDP 1) và tổ liên gia số 6 (thuộc TDP 13) để tiếp tục áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

3 chốt kiểm soát tại các vị trí: trước cửa hàng thế giới di động (Quốc lộ 1), Quốc lộ 8C giao Quốc lộ 1 và Quốc lộ 1 giao đường Nguyễn Biên vẫn duy trì hoạt động để kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên Nguyễn Như Quỳnh