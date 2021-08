Tối 10/8: Thêm 3.241 ca COVID-19, riêng Hà Nội 60 ca

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 10/8 cho biết cả nước có thêm 3.241 ca mắc COVID-19 tính từ 6h sáng. Số ca mắc ở Hà Nội vẫn duy trì ở mức đáng lo ngại.

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới

- Tính từ 6h đến 18h ngày 10/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.241 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.466), Long An (577), Đồng Nai (378), Nghệ An (128), Đồng Tháp (88), Cần Thơ (83), Đà Nẵng (74), Bình Thuận (63), Hà Nội (60), Bến Tre (49), Gia Lai (37), Đắk Lắk (36), Ninh Thuận (29), Phú Yên (24);

Sóc Trăng (21), Lâm Đồng (18), Đắk Nông (17), Hà Tĩnh (15), Lào Cai (12), Hậu Giang (11), Quảng Ngãi (11), Quảng Nam (8 ), Trà Vinh (8 ), Hải Dương (7), Thừa Thiên Huế (5), Thái Bình (4), Bạc Liêu (3), Kiên Giang (3), Sơn La (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Quảng Bình (1) trong đó có 453 ca trong cộng đồng.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 đến tối 10/8

- Trong ngày 10/8 ghi nhận 8.390 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 8.385 ca ghi nhận trong nước (giảm 938 ca so với hôm qua) tại TP. Hồ Chí Minh (3.956), Bình Dương (1.325-giảm 1.562 ca so với hôm qua), Long An (890), Đồng Nai (732), Nghệ An (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Cần Thơ (106), Tây Ninh (102), Đồng Tháp (101), Tiền Giang (100), Đà Nẵng (74), Sóc Trăng (64), Bình Thuận (63), Ninh Thuận (61), Hà Nội (61);

Bến Tre (58), Đắk Lắk (55), An Giang (53), Vĩnh Long (52), Bến Tre (49), Gia Lai (43), Phú Yên (37), Kiên Giang (29), Hậu Giang (19), Lâm Đồng (18), Đắk Nông (17), Hà Tĩnh (15), Lào Cai (12), Quảng Ngãi (11), Hải Dương (8 ), Quảng Nam (8 ), Trà Vinh (8 ), Thừa Thiên Huế (5), Bạc Liêu (4), Thái Bình (4), Cà Mau (2), Sơn La (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Quảng Bình (1), trong đó có 1.115 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Tính đến chiều ngày 10/8, Việt Nam có 228.135 ca nhiễm trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 225.768 ca nhiễm trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 224.198 ca, trong đó có 77.574 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 02/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

- Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến tối ngày 10/8

- Cả thế giới có 204.287.807 ca mắc, trong đó 183.465.516 khỏi bệnh; 4.320.088 tử vong và 16.502.203 đang điều trị (100.468 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 182.290 ca, tử vong tăng 4.427 ca.

- Châu Âu tăng 27.261 ca; Bắc Mỹ tăng 7.768 ca; Nam Mỹ tăng 608 ca; châu Á tăng 143.242 ca; châu Phi tăng 2.752 ca; châu Đại Dương tăng 659 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 61.352 ca, trong đó: Indonesia tăng 32.081 ca, Thái Lan tăng 19.843 ca, Philippines tăng 8.560 ca, Campuchia tăng 499 ca, Lào tăng 315 ca, Singapore tăng 54 ca.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- 4.428 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 10/8.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 80.348 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 491 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.

- Chiều 10/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 388 ca tử vong (3758-4145) tại TP. Hồ Chí Minh (308), Bình Dương (44), Long An (10), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Thành phố Hà Nội (3), Tiền Giang (3), Bến Tre (2), Sóc Trăng (2), Đà Nẵng (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 112.282 xét nghiệm cho 340.648 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 7.406.063 mẫu cho 20.708.090 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 9.987.587 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 8.984.300 liều, tiêm mũi 2 là 1.003.287 liều.

Theo SK&ĐS