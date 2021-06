Trưa 2/6: Thêm 48 ca mắc Covid-19 trong nước tại 3 địa phương

Bản tin trưa 2/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 50 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 48 ca ghi nhận trong nước tại 3 địa phương, gồm Bắc Giang 35 ca, Bắc Ninh 12 ca và Đà Nẵng 1 ca. Việt Nam hiện có 7.675 bệnh nhân COVID-19.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 6h đến 12h ngày 02/6 có 50 ca mắc mới (BN7626-7675):

- 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

- 48 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (35), Bắc Ninh (12), Đà Nẵng (1).

Tính đến 12h ngày 02/6:

- Việt Nam có tổng cộng 6.166 ca ghi nhận trong nước và 1.509 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.596 ca.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến trưa 2/6 Cả thế giới có 171.520.497 ca mắc, trong đó 153.843.362 đã khỏi bệnh; 3.566.430 tử vong và 14.110.705 đang điều trị (91.175 ca diễn biến nặng). Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 435.506 ca, tử vong tăng 8.440 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 19.970 ca, trong đó: Malaysia tăng 7.105 ca, Philippines tăng 5.177 ca, Indonesia tăng 4.824 ca, Thái Lan tăng 2.230 ca, Campuchia tăng 616 ca, Singapore tăng 18 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN7673-BN7674 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 31/5/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 01/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

48 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN7626-BN7635, BN7637-BN7642, BN7649, BN7651, BN7655, BN7658-BN7672, BN7675 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7636 ghi nhận tại tỉnh Đà Nẵng: nữ, 72 tuổi, là F1 của BN3880; đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 01/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7643-BN7648, BN7650, BN7652-BN7654, BN7656-BN7657 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 6 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 6 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 161

+ Lần 2: 91

+ Lần 3: 79

- Số ca tử vong: 48 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.043 ca.

Theo Thái Bình/SK&ĐS