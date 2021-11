Truy vết được 155 F1 liên quan đến ca bệnh COVID-19 ở Hương Sơn

Ngay sau khi có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn Hương Sơn (Hà Tĩnh), ngành y tế đã tiến hành truy vết, bước đầu xác định có 155 trường hợp F1.

Trạm Y tế xã An Hòa Thịnh - nơi bệnh nhân L.T.D làm việc.

Khoảng 10h30 phút ngày 16/11, bệnh nhân L.T.D (SN 1983, thôn Nậy, xã An Hòa Thịnh) đang làm việc tại Trạm Y tế xã An Hòa Thịnh thì có triệu chứng sổ mũi, đau đầu và test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính.

Đến tối ngày 16/11, kết quả xét nghiệm PCR tại Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Được biết, trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh N.T.K.A. ở thôn Trùa, xã An Hòa Thịnh trong lúc lấy mẫu test nhanh COVID-19 vào ngày 13/11/2021 (CDC Hà Tĩnh công bố ca bệnh vào ngày 14/11/2021).

Bệnh nhân nữ N.T.K.A. (SN 2017, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn) từ Đồng Nai về Hà Tĩnh ngày 6/11 cùng với người nhà. Ngay sau khi về đến Hà Tĩnh, N.T.K.A cùng người nhà đến Trạm Y tế xã An Hòa Thịnh khai báo y tế và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 13/11, N.T.K.A đến Trạm Y tế xã làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Sau đó, người này được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, đến ngày 14/11 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn tiến hành truy vết các trường hợp liên quan.

Sau khi phát hiện ca bệnh, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn phối hợp với chính quyền, y tế địa phương tạm dừng đón bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã An Hòa Thịnh; tổ chức khoanh vùng, phun khử khuẩn tại gia đình F0 và các khu vực liên quan.

Lực lượng chức năng cũng khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh. Bước đầu đã truy vết được 155 F1 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, 11 người tiếp xúc gần với ca bệnh cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm đang được lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai.

Huyện đang tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 và gấp rút gấp rút tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Chúng tôi cũng xem xét các trường hợp F1 để thực hiện cách ly theo quy định; đồng thời nâng cao mức độ cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ tại các chợ, trường học, quán hàng... Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Hồ Thái Sơn

Hữu Trung