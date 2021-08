Từ ngày 16/8, Đà Nẵng sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động trong 7 ngày

Sáng 14/8, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã có thông báo chính thức về việc tạm dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong 7 ngày để tập trung ngăn chặn dịch COVID-19.

Xe lưu động với pa nô và loa phát thanh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân trên các tuyến phố, khu dân cư ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo đó, trước tình hình diễn biến dịch đang ngày càng phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương từ 8 giờ ngày 16/8/2021 đến 8 giờ ngày 23/8/2021 dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, toàn thành phố thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà. Cơ quan, công sở, đơn vị giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở, chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch).

Các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ được duy trì tối đa 30% số lượng người lao động tại đơn vị. Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức “3 tại chỗ” (làm việc tại chỗ - ăn uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ).

Trong thời gian 7 ngày áp dụng biện pháp nêu trên, Sở Y tế xây dựng và triển khai kế hoạch lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả trên diện rộng, có độ bao phủ toàn thành phố để tìm và nhanh chóng đưa các bệnh nhân mắc COVID-19 ra khỏi cộng đồng; khẩn trương khoanh vùng, đánh giá chính xác về mức độ nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực quận, huyện, phường, xã, thôn, tổ dân phố để lãnh đạo thành phố quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành và địa phương xây dựng phương án cụ thể, hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cung ứng đến tận các tổ dân phố, đến người dân cũng như có phương án hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chính quyền thành phố đề nghị người dân không tập trung đông người để mua sắm dự trữ quá nhiều, dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho chính mình và cộng đồng.

Việc áp dụng biện pháp mạnh hơn nhằm ngăn chặn dịch bệnh sẽ tác động không nhỏ đến đời sống của người dân thành phố. Trong giai đoạn khó khăn này, lãnh đạo thành phố mong tất cả người dân thành phố cùng đồng lòng, chia sẻ và chung tay cùng chính quyền thành phố thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống dịch trong 7 ngày sắp tới vì mục tiêu chung, vì một thành phố khỏe mạnh, vì sức khỏe của bản thân mình và những người thân.

Trước đó, trong kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Nẵng ngày 12/8 vừa qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định: Thành phố Đà Nẵng đang ở thời điểm khó khăn so với cùng kỳ năm trước, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội khó đạt được so với dự kiến. Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang rất phức tạp, từ 10/7 đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 1.470 ca mắc, với 13 người tử vong do COVID-19.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nêu quan điểm về việc thực hiện triệt để hơn nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà trong 7 ngày. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hi vọng không phải áp dụng, nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, toàn thành phố phải chấp nhận hi sinh nhiều lợi ích để thực hiện.

Theo Báo Tin tức