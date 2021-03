Việt Nam đảm bảo an toàn cao nhất trong tiêm chủng vắc-xin Covid-19

Tại cuộc họp trực tuyến với hơn 700 điểm cầu trên cả nước để triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mới đây, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Khác với các nước và khác với các quy trình tiêm chủng trước đây, Việt Nam sẽ thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 để đảm bảo an toàn tiêm chủng, dù mất nhiều thời gian hơn. Đây chỉ là một trong số các bước mà Việt Nam thực hiện trong quá trình triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 để bảo đảm an toàn cho người được tiêm. Toàn bộ quy trình tiêm chủng trong chiến dịch phòng ngừa dịch bệnh quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta được giám sát chặt chẽ và đầy đủ các bước. Việc triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 khẩn trương nhưng phải chắc chắn, bảo đảm nguyên tắc công bằng vắc xin của Liên Hợp Quốc, thông tin đầy đủ cho người dân, chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm an toàn cao nhất.