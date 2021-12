Xuất hiện chùm ca mắc đầu tiên, Thạch Ngọc ráo riết ngăn dịch lan rộng

Hoàn tất việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm chỉ trong 1 ngày; chuyển hình thức học tập phù hợp với điều kiện dịch bệnh; quyết liệt vận động "ghép hộ, nhường nhà"... là những giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch ở xã Thạch Ngọc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) ngay khi trên địa bàn xuất hiện ca mắc COVID-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F1 liên quan tới chùm ca bệnh.

Khuya 29/11, sau khi test nhanh toàn bộ F1 liên quan bệnh nhân T.T.H. (SN 1988, là công nhân Phân xưởng May số 3 ở Thạch Long), mẫu bệnh phẩm của chị P.T.T.C. (SN 1980, đồng nghiệp của chị T.T.H.) và 2 con là các cháu T.G.B (SN 2007), T.T.H (SN 2012, cùng trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Thạch Ngọc) có kết quả dương tính.

Ngay lập tức, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Thạch Ngọc tiến hành họp khẩn. Trong cuộc họp kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, các thành viên đã cùng nhau phân tích, nhận định về toàn bộ nội dung liên quan đến diễn biến dịch bệnh. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên vẫn là tập trung truy vết, khoanh vùng lấy mẫu trong thời gian sớm nhất để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

Đặt tình huống ở mức nguy cơ cao, Ban Chỉ đạo thống nhất, Thạch Ngọc chỉ có duy nhất 1 ngày (30/11) để thần tốc truy vết với quyết tâm lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ F1, các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan và các địa điểm nguy cơ cao.

Thông báo dành cho người đang cách ly được dán ngay trong đêm 29/11.

Đặc biệt, trong tổng số 3 bệnh nhân, có 2 ca là học sinh của Trường Tiểu học Thạch Ngọc và Trường THCS Ngọc Sơn. Do vậy, học sinh, giáo viên của hai trường và trong vùng phong tỏa cần xét nghiệm diện rộng bằng phương pháp test nhanh. Riêng đối với các lớp có học sinh F0 và F1 phải lấy mẫu đơn để chạy RT-PCR.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã đã đưa ra phương án rà soát mọi điều kiện đảm bảo và tuyên truyền, vận động Nhân dân “ghép hộ, nhường nhà” cho công tác cách ly các trường hợp F1.

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thạch Ngọc Nguyễn Đình Hoan tư vấn, hướng dẫn trình tự phòng, chống dịch cho phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Thạch Ngọc.

Đến sáng 30/11, chị C. và 2 con đã cho kết quả PCR khẳng định dương tính với COVID-19. Trong buổi sáng, toàn bộ trường hợp liên quan ca bệnh tại các trường Tiểu học Thạch Ngọc và THCS Ngọc Sơn đã được lấy mẫu. Hiệu trưởng các nhà trường cũng đã nắm bắt được tinh thần chỉ đạo chung để có phương án dạy học phù hợp với tình hình thực tế.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra, đêm muộn 30/11, lực lượng y tế vẫn cần mẫn lấy những mẫu xét nghiệm còn lại cho học sinh, giáo viên và người dân trên địa bàn.

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nguyễn Đình Hoan thông tin: “Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà đã cử 4 nhân viên để hỗ trợ cho Thạch Ngọc, cùng với 6 người của trạm, để tiến hành lấy mẫu. Chúng tôi đã chia thành 3 tổ, mỗi tổ có từ 3 - 4 người thực hiện nhiệm vụ. Đến hết ngày 30/11, Thạch Ngọc đã hoàn tất việc lấy 771 mẫu test nhanh cho toàn bộ giáo viên và học sinh; 120 mẫu để xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR; truy vết được 112 F1 của các ca bệnh. Hiện tại, qua test nhanh, tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính".

Sáng 30/11, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các học sinh Trường Tiểu học Thạch Ngọc (trong ảnh) và Trường THCS Ngọc Sơn.

Đây là lần đầu tiên, Thạch Ngọc ghi nhận những ca F0 xuất hiện trên địa bàn. Vì vậy, người dân không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Một mặt, ngành chức năng khuyến cáo bà con hết sức bình tĩnh, không hoang mang trước dịch bệnh và tuân thủ 5K mọi lúc, mọi nơi; mặt khác, kịp thời triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch.

Với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và lực lượng chức năng, chỉ trong 1 ngày, Thạch Ngọc đã hoàn tất khối lượng công việc lớn. 5 chốt tại 2 thôn Ngọc Sơn (3 chốt) và Mỹ Châu (2 chốt) được thành lập; 100% nhà có người đang cách ly được dán thông báo; toàn bộ trường hợp nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm (qua test nhanh 771 mẫu đều âm tính); rà soát các điều kiện cách ly F1 tại nhà...

Nhân viên y tế tiến hành khử khuẩn sau khi lấy mẫu.

Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Ngọc Nguyễn Hồng Thanh, đến thời điểm hiện tại, 2 F0 trên địa bàn đã được đưa đi cách ly điều trị (chị C. đã được cách ly tại Phân xưởng May số 3 ở xã Thạch Long). Xã tuyên truyền cho người dân dồn nhà để phục vụ công tác cách ly tại nhà và hiện nay, chủ trương này đã được bà con 7/8 thôn trên địa bàn đồng tình, hưởng ứng. Riêng tại thôn Ngọc Sơn, do số lượng F1 nhiều (112 trường hợp) nên chúng tôi đang tiếp tục vận động, tạo đồng thuận trong việc dồn nhà để phục vụ cách ly.

Đến hết ngày 30/11, Thạch Ngọc đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp liên quan.

Trưởng phòng Y tế huyện Thạch Hà Võ Văn Dũng cho biết: “Thời gian tiếp theo, xã Thạch Ngọc cần tiếp tục tập trung cao cho công tác điều tra dịch tễ, xác định nguồn lây và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, tính toán, nhận định về những diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tham mưu cấp trên có phương án xử lý, giải quyết; qua đó, khống chế mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, từng bước thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và ổn định cuộc sống cho người dân”.

Tin liên quan: Số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, Thạch Hà cấp bách triển khai phòng chống dịch Sáng nay (30/11), trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) ghi nhận thêm 14 ca nhiễm COVID-19; là người dân thuộc các xã Thạch Long, Thạch Ngọc, Tân Lâm Hương, Việt Tiến, Lưu Vĩnh Sơn, thị trấn Thạch Hà.

Thùy Dương