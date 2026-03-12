Hotline: 02393.693.427
Thể thao

Bóng đá

AFC cảnh báo bóng đá Malaysia phải nhận thêm án phạt

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul, xác nhận cơ quan quản lý bóng đá châu Á sẽ tiếp tục điều tra và có thể tăng thêm án phạt với Malaysia.

Những chi tiết trong bản quyết định bằng văn bản của Ủy ban Kháng cáo Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã nêu rõ một số cá nhân liên quan đến bê bối nhập tịch gian lận của Malaysia. Đó là những người cũng không thể chứng minh tính hợp pháp về tư cách thi đấu tại Tòa án trọng tài Thể thao (CAS) gần đây.

afc-canh-bao-bong-da-malaysia-ph.jpg
AFC sẽ điều tra thêm và có thể đưa ra án phạt bổ sung với Malaysia (Ảnh: Getty).

Các cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia đã không thể chứng minh tình trạng quốc tịch hợp lệ của mình. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng buộc phải chấp nhận việc không được giảm mức tiền phạt sau phán quyết cuối cùng.

Theo Tổng thư ký AFC, Windsor Paul, khả năng FIFA mở lại cuộc điều tra mới là điều hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt khi văn bản chi tiết của FIFA trước đó đã đề cập tới nhiều cái tên liên quan.

Ông Windsor Paul nhấn mạnh: “FIFA vẫn có quyền điều tra các cá nhân có khả năng liên quan, chẳng hạn như các đại diện cầu thủ hay những quan chức tham gia vào vụ việc này”..

Ông cũng cho rằng vụ việc chưa hẳn đã khép lại, dù CAS đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Thay vào đó, AFC vẫn có điều tra thêm: “Nếu tôi nói rằng vụ việc này đã kết thúc thì thực ra chưa chắc đã như vậy.

afc-canh-bao-bong-da-malaysia-ph-1172.jpg
Các cầu thủ nhập tịch không chứng minh được có gốc gác Malalaysia (Ảnh: FAM).

Quá trình xử lý thường diễn ra theo từng giai đoạn. Có thể sau phán quyết này sẽ còn những cuộc điều tra khác đang được tiến hành. Chúng ta không biết được”.

Vị quan chức AFC cũng dự đoán rằng các cuộc điều tra tiếp theo có thể làm lộ thêm những chi tiết lớn hơn liên quan đến bê bối này, đặc biệt khi có nghi vấn về sự tham gia của một số cá nhân (dù chính thức hay không chính thức).

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ là có. Đây là một vụ việc lớn mang tầm quốc tế. Không thể nói rằng mọi chuyện đã kết thúc chỉ vì CAS đã đưa ra phán quyết”.

Vào ngày 31/3, Malaysia sẽ có chuyến hành quân tới sân Thiên Trường (Ninh Bình) để gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Người hâm mộ kỳ vọng AFC sẽ đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia trước trận đấu này.

dantri.com.vn
Tags:

#AFC #Malaysia #bóng đá #bê bối nhập tịch #FIFA #CAS #điều tra

