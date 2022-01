Những ngôi nhà ấm nghĩa Đảng, tình dân ở huyện Kỳ Anh

Năm 2021, từ nguồn hỗ trợ theo Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnhvà huy động xã hội hóa, trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có 180 ngôi nhà kiên cố được hoàn thành và nhiều ngôi nhà mới tiếp tục được khởi công.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Trong ngôi nhà khang trang do Tập đoàn Vingroup tài trợ theo chủ trương từ Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của BTV Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra (Nghị quyết 01), vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Thái (SN 1936) - Phan Thị Khương (SN 1940, ở thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn) như đang trẻ lại.

Vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Thái - Phan Thị Khương ở thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn vui mừng chuẩn bị đón tết trong ngôi nhà mới.

“Hơn 80 tuổi, còn được cùng nhau đón mùa xuân mới trong ngôi nhà mơ ước, chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn từ đáy lòng và mong có thêm nhiều gia đình được hưởng chính sách như chúng tôi, có nhà mới khang trang để ở” - ông Thái chia sẻ.

Ông bà Thái cưới nhau từ năm 1963, rồi ông đi chiến trường B biền biệt và trở về quê hương với thương tật 3/4. Tần tảo với nghề nông, ông bà nuôi 5 người con khôn lớn và chăm chỉ tích lũy chờ ngày xây được ngôi nhà kiên cố để có thể yên tâm trong mùa mưa lũ. Cơ hội đến với gia đình ông từ chủ trương của tỉnh theo Nghị quyết 01, Tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà; cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn đồng hành, giúp đỡ. Từ “cú hích” quan trọng ấy, ông bà đã huy động thêm con cháu để xây dựng ngôi nhà kiên cố.

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Văn đến chia vui cùng gia đình ông Thái, bà Khương trong ngôi nhà mới.

Cũng từ chính sách hỗ trợ xây nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng bão lũ, mẹ con chị Nguyễn Thị Khoa (SN 1988) ở thôn Vĩnh Long - xã Kỳ Khang đã được an cư trong ngôi nhà mới. Là mẹ đơn thân lại không được nhanh nhẹn, hoạt bát nên chị Khoa chẳng khi nào dám mơ tưởng có một ngôi nhà mới. Nhiều năm qua, các cấp chính quyền, đoàn thể muốn vận động hỗ trợ làm nhà nhưng gia đình không có phần đối ứng. Mãi đến năm 2021, khi có nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết 01 với số tiền hỗ trợ khá lớn - mỗi hộ 70 triệu đồng, bà con trong giáo họ Kim Sơn - nơi chị sinh sống mới có điều kiện chung tay giúp mẹ con chị Khoa có mái ấm an lành.

“Thời gian tới, các tổ chức, các hội đoàn thể tiếp tục tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ chị Khoa phát triển sinh kế, tự chủ cuộc sống”, ông Nguyễn Thanh Tư - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang cho biết.

Ngôi nhà kiên cố của bệnh binh Nguyễn Lương Hiền, thôn Tiến Thượng (Kỳ Thượng) từng bước được hoàn thành với sự chung sức của cộng đồng.

“Những mái nhà được xây mới, kiên cố không chỉ góp phần giúp người kém may mắn có nơi ăn, chốn ở ổn định, mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cả cộng đồng xã hội đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng chính là cầu nối đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, là nguồn động viên to lớn để các gia đình vững tin, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no bền vững” - Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Thị Vân Anh chia sẻ.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và nhà tránh lũ theo Nghị quyết 01, huyện Kỳ Anh được phê duyệt 154 nhà hộ dân và 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. BTV Huyện ủy đã phân công các đoàn công tác phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh sách các hộ được hỗ trợ và cùng gia đình bàn bạc, xây dựng phương án chi tiết về quy mô, thiết kế nhà ở; chỉ đạo thành lập tổ rà soát hồ sơ pháp lý về đất đai đối với từng hộ.

Trong quá trình xây dựng nhà, gia đình anh Phan Văn Diễn - chị Trương Thị Hạnh ở thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn luôn nhận được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nhiều khó khăn đã được bàn bạc tháo gỡ, trong đó có việc khẩn trương thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hàng chục hộ. Như đối với gia đình anh Phan Văn Diễn (SN 1979) - chị Trương Thị Hạnh (SN 1989) ở thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sau khi đi khảo sát thực tế thấy gia đình chưa đủ thủ tục về đất đai để làm nhà kiên cố, đích thân đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo địa phương và phòng chuyên môn hoàn thành sớm thủ tục để gia đình tiếp cận chính sách làm nhà mới. Đến nay, ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành. Đây là năm đầu tiên cả gia đình được đón tết trong ngôi nhà riêng ấm áp.

Lãnh đạo xã Kỳ Văn chia sẻ niềm vui với các hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà mới.

Bên cạnh tranh thủ tối đa chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết 01, năm 2021, huyện đồng thời kêu gọi xã hội hóa để tạo nguồn lực lớn giúp hộ có hoàn cảnh khó khăn làm nhà kiên cố, tiến tới chuẩn hóa tiêu chí nhà ở tại các địa phương. Ngoài 154 ngôi nhà mới được hoàn thành từ chủ trương của Nghị quyết 01, huyện Kỳ Anh huy động các nguồn lực khác xây dựng thêm 26 ngôi nhà và đang tiếp tục tranh thủ được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chuẩn bị khởi công thêm hàng chục ngôi nhà kiên cố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chung vui cùng cán bộ, Nhân dân thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang tại lễ khánh thành nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của thôn.

Ông Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh khẳng định “Hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, người có công, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, đồng lòng, triển khai bài bản của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã, thôn và người dân; góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững theo cách tiếp cận đa chiều, gia đình chính sách, hộ nghèo được ổn định cuộc sống.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên, các nhà tài trợ đồng hành hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ nhân lực cho các hộ già cả, neo đơn, không có sức lao động, đặc biệt là sự hỗ trợ nhân lực của cộng đồng, từ đó tạo ra phong trào sôi nổi trên toàn huyện”.

Cùng với làm nhà ở cho hộ nghèo, người có công, hộ khó khăn ở vùng bão lũ, năm 2021, từ thực hiện Nghị quyết 01 của BTV Tỉnh ủy, huyện Kỳ Anh đã xây dựng 2 ngôi nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ ở thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc và ở thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Tây; khai trương 1 “ngôi nhà trí tuệ” ở thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang với tổng kinh phí hơn 6,6 tỷ đồng.

Vũ Viễn