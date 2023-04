50 quốc gia tham gia diễn tập hải quân quốc tế IMX/CE23

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, 7.000 binh sĩ đến từ 50 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tham gia các hoạt động huấn luyện hàng hải quốc tế (IMX/CE23) tại Bahrain và Jordan.

Hải quân Ai Cập ngày 13/4 cho biết cuộc diễn tập hải quân IMX/CE23 được tổ chức từ ngày 26/2 đến 17/3 nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh hàng hải và xác định các giải pháp quốc tế để duy trì tự do hàng hải và thương mại quốc tế. Hoạt động này cũng góp phần tăng cường quan hệ quân sự giữa các nước tham gia nhằm hỗ trợ các nỗ lực ổn định khu vực trước các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn.

Các vấn đề được đề cập trong khóa huấn luyện trên bao gồm quyền kiểm tra các tàu khả nghi, huấn luyện kỹ năng thao tác điều khiển từ xa đối với các hệ thống máy bay không người lái trên biển. Ngoài ra, cuộc diễn tập cũng mô phỏng quá trình vận chuyển bệnh nhân từ tàu vào bờ ở Vịnh Aqaba bằng cách sử dụng tàu nổi không người lái MARTAC T-38 Devil Ray (USV), đánh dấu lần đầu tiên USV được sử dụng trong kịch bản huấn luyện sơ tán y tế.

Nhân dịp này, Ai Cập tiếp quản trung tâm chỉ huy và kiểm soát hải quân trong quá trình thực hiện hoạt động huấn luyện tại Bahrain.

Tuyên bố của Hải quân Ai Cập cho biết thêm cuộc tập trận IMX/CE23 khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng hợp tác quân sự giữa các lực lượng vũ trang của các nước tham gia. Cuộc tập trận cũng nêu bật tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc duy trì an ninh hàng hải và bảo vệ các tuyến đường thương mại toàn cầu.

Đây là lần thứ 8 cuộc diễn tập IMX/CE23 được tổ chức kể từ năm 2012. Các lực lượng và tổ chức quốc tế tham gia cuộc diễn tập lần này được chia thành 5 lực lượng đặc nhiệm hoạt động trải dài khắp Vịnh Arab, Biển Arab, Vịnh Oman, Vịnh Aden, Biển Đỏ, Ấn Độ Dương và các vùng ven biển thuộc khu vực Đông Phi. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ và các đối tác quốc tế triển khai một phương tiện bay không người lái tầm xa mang tên K1000ULE tham gia hoạt động huấn luyện trên.

Theo Báo Tin tức